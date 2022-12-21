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В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести
В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести - РИА Новости, 21.12.2022
В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:40
2022-12-21T18:40
2022-12-21T18:40
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МОСКВА, 21 дек - РИА РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим. Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 42 и 45 части первой Гражданского кодекса. Гражданин, проходящий службу в ВС РФ, в связи с военными действиями может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, также гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня признания гражданина, безвестно отсутствующим, отмечается в законопроекте.
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РИА Новости
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общество, госдума рф, вооруженные силы рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, ЛДПР
В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести
ЛДПР внесла в ГД законопроект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести
МОСКВА, 21 дек - РИА РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим.
"На сегодняшний день, военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 42 и 45 части первой Гражданского кодекса.
Гражданин, проходящий службу в ВС РФ, в связи с военными действиями может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, также гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня признания гражданина, безвестно отсутствующим, отмечается в законопроекте.