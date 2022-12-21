https://ria.ru/20221221/zakonoproekt-1840350757.html

В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести

В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести - РИА Новости, 21.12.2022

В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:40

2022-12-21T18:40

2022-12-21T18:40

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МОСКВА, 21 дек - РИА РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в ГД законопроект, который сократит сроки признания военнослужащих пропавшими без вести с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим. Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 42 и 45 части первой Гражданского кодекса. Гражданин, проходящий службу в ВС РФ, в связи с военными действиями может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, также гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня признания гражданина, безвестно отсутствующим, отмечается в законопроекте.

https://ria.ru/20221221/reyting-1840216297.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, вооруженные силы рф, лдпр