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"Яндекс Еда" оказалась невиновна в утечке данных пользователей - РИА Новости, 21.12.2022
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"Яндекс Еда" оказалась невиновна в утечке данных пользователей
"Яндекс Еда" оказалась невиновна в утечке данных пользователей - РИА Новости, 21.12.2022
"Яндекс Еда" оказалась невиновна в утечке данных пользователей
Данные пользователей сервиса доставки "Яндекс Еда", попавшие в общий доступ в конце февраля, были похищены в результате атаки на сторонний хостинг, где были... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:35
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технологии
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россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Данные пользователей сервиса доставки "Яндекс Еда", попавшие в общий доступ в конце февраля, были похищены в результате атаки на сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины с доступом во внутреннюю систему компании, сервис получил статус потерпевшего по этому делу, сообщили РИА Новости в "Яндексе". В начале марта компания заявила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах, после инцидента компания ужесточила доступ к этой информации. "Данные пользователей "Яндекс Еды" попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Злоумышленники атаковали сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему. При этом, инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована... Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу", - говорится в сообщении. В компании отметили, что сразу же обратились в правоохранительные органы и начали предупреждать пользователей, чьи данные были похищены. "По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование все еще идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность", - добавили в компании.
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технологии, яндекс, россия
Технологии, Яндекс, Россия
17:35 21.12.2022
 
"Яндекс Еда" оказалась невиновна в утечке данных пользователей

"Яндекс Еду" признали потерпевшей по делу об утечке персональных данных клиентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда" на Новом Арбате в Москве
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда" на Новом Арбате в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Данные пользователей сервиса доставки "Яндекс Еда", попавшие в общий доступ в конце февраля, были похищены в результате атаки на сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины с доступом во внутреннюю систему компании, сервис получил статус потерпевшего по этому делу, сообщили РИА Новости в "Яндексе".
В начале марта компания заявила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах, после инцидента компания ужесточила доступ к этой информации.
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"Данные пользователей "Яндекс Еды" попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Злоумышленники атаковали сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему. При этом, инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована... Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что сразу же обратились в правоохранительные органы и начали предупреждать пользователей, чьи данные были похищены.
"По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование все еще идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность", - добавили в компании.
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