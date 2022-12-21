https://ria.ru/20221221/yama-1840254939.html

Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму

Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму - РИА Новости, 21.12.2022

Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму

Прокуратура организовала проверку по факту провала грунта возле гимназии в Твери, в образовавшуюся яму попал мужчина, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:53

2022-12-21T14:53

2022-12-21T14:53

происшествия

жкх

тверь

заволжский район

россия

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РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту провала грунта возле гимназии в Твери, в образовавшуюся яму попал мужчина, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. "Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по факту провала грунта вблизи МОУ "Тверская гимназия 8", произошедшего днем 21 декабря. По предварительной информации, в образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения яму частично провалился мужчина. В настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении. Судя по фото и видео, представленным ведомством, диаметр ямы – около трех метров, на ее дне валяются кирпичи. Отмечается, что прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20221221/delo-1840190582.html

тверь

заволжский район

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происшествия, жкх, тверь, заволжский район, россия