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Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму
Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму - РИА Новости, 21.12.2022
Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму
Прокуратура организовала проверку по факту провала грунта возле гимназии в Твери, в образовавшуюся яму попал мужчина, сообщила журналистам пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:53
2022-12-21T14:53
2022-12-21T14:53
происшествия
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тверь
заволжский район
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РЯЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту провала грунта возле гимназии в Твери, в образовавшуюся яму попал мужчина, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. "Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по факту провала грунта вблизи МОУ "Тверская гимназия 8", произошедшего днем 21 декабря. По предварительной информации, в образовавшуюся из-за прорыва трубы горячего водоснабжения яму частично провалился мужчина. В настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении. Судя по фото и видео, представленным ведомством, диаметр ямы – около трех метров, на ее дне валяются кирпичи. Отмечается, что прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины происшествия.
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Происшествия, ЖКХ, Тверь, Заволжский район, Россия
Житель Твери из-за прорвавшейся трубы попал в трехметровую яму
Житель Твери попал в трехметровую яму у гимназии из-за прорвавшейся трубы с горячей водой