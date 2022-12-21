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WP: свидетельств причастности России к взрывам на "Северных потоках" нет

WP: свидетельств причастности России к взрывам на "Северных потоках" нет - РИА Новости, 21.12.2022

WP: свидетельств причастности России к взрывам на "Северных потоках" нет

Некоторые западные чиновники неофициально признают, что Россия непричастна к взрывам на "Северных потоках", пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:54

2022-12-21T12:54

2022-12-21T15:51

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газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Некоторые западные чиновники неофициально признают, что Россия непричастна к взрывам на "Северных потоках", пишет газета The Washington Post."После нескольких месяцев расследования многие официальные лица в частном порядке говорят, что Россия все-таки, возможно, не виновата в атаке на газопроводы", — говорится в публикации.Издание приводит слова одного из европейских чиновников, который отмечает: никаких доказательств того, что за взрывами стоит Россия, нет. Такой же точки зрения придерживаются еще 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах, опрошенных The Washington Post в последние недели.При этом, как сообщает газета, никто из западных чиновников не сомневается в том, что авария на "Северных потоках" была умышленной, но даже те, кто знаком с экспертизами, не могут окончательно связать произошедшее с Россией.Двадцать шестого сентября на российских экспортных газопроводах, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что их причиной стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.

https://ria.ru/20221215/potok-1838838972.html

https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, северный поток, в мире, европа, германия, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, владимир путин, алексей миллер