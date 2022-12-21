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Командир "Ахмата" заявил о ежедневном отступлении украинских войск - РИА Новости, 21.12.2022
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Командир "Ахмата" заявил о ежедневном отступлении украинских войск
Командир "Ахмата" заявил о ежедневном отступлении украинских войск - РИА Новости, 21.12.2022
Командир "Ахмата" заявил о ежедневном отступлении украинских войск
Украинские войска перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:43
2022-12-21T13:52
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
артемовск
апты алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Украинские войска перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов. Накануне Алаудинов заявил в контексте ситуации в районе Артемовска (Бахмут) и Соледара, что противник выдохся и отказывается идти в атаку. "На нашем участке фронта действительно очень хорошо идет работа наших подразделений, это Второй армейский корпус, спецназ "Ахмат", ЧВК "Вагнер", совместно проделан очень серьезный объем работы. Противник несет на нашем участке очень большие потери и ежедневно выбивается с позиций и отодвигается назад", - сказал Алаудинов. Командир "Ахмата" уточнил, что украинские силовики "уже полностью отказались" от штурмовых мероприятий. "Последние месяцы, можно сказать, все наступления противника захлебнулись таким образом, что противник потерял очень много живой силы и техники. То есть на данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты", - отметил командир.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
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донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, артемовск, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Артемовск, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня)
13:43 21.12.2022 (обновлено: 13:52 21.12.2022)
 
Командир "Ахмата" заявил о ежедневном отступлении украинских войск

Командир "Ахмата" Алаудинов: украинские войска в Донбассе отступают ежедневно

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Украинские войска перешли к обороне, их ежедневно вытесняют с занимаемых позиций в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов.
Накануне Алаудинов заявил в контексте ситуации в районе Артемовска (Бахмут) и Соледара, что противник выдохся и отказывается идти в атаку.
"На нашем участке фронта действительно очень хорошо идет работа наших подразделений, это Второй армейский корпус, спецназ "Ахмат", ЧВК "Вагнер", совместно проделан очень серьезный объем работы. Противник несет на нашем участке очень большие потери и ежедневно выбивается с позиций и отодвигается назад", - сказал Алаудинов.
Командир "Ахмата" уточнил, что украинские силовики "уже полностью отказались" от штурмовых мероприятий.
"Последние месяцы, можно сказать, все наступления противника захлебнулись таким образом, что противник потерял очень много живой силы и техники. То есть на данный момент противник в основном пытается активно обороняться. У него активная форма защиты", - отметил командир.
Украинские военные недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 13:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАртемовскАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)
 
 
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