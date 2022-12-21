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Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций"

Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций" - РИА Новости, 21.12.2022

Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций"

Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций – 2022" в номинации "Сервисное решение года", в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:34

2022-12-21T15:34

2022-12-21T15:34

россия

вск (страховой дом)

осаго

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Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций – 2022" в номинации "Сервисное решение года", в категории "автомобили и транспортные средства".Весной 2022 года ВСК первой из страховщиков предложила возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств – каждым водителем в своей части. Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:"Постепенный переход на дистанционное урегулирование убытков в ОСАГО – это действительно значимый шаг для всей отрасли в целом. Мы были первыми среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение в апреле этого года. А уже летом Госдума приняла закон, обязывающий страховщиков внедрять электронное урегулирование. Нововведение позволяет решать сразу несколько задач – это и улучшение дорожной ситуации, и совершенствование клиентского пути, и оптимизация операционных расходов страховщика. Поэтому для игроков рынка очень важна поддержка государства в вопросе инноваций", - отметила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Победители определялись путем экспертного голосования.РЕКЛАМАСтраховое Акционерное Общество "ВСК"ИНН: 7710026574ID: 4CQwVszH9pSWM1vThpK

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вск (страховой дом), осаго