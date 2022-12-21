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Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций" - РИА Новости, 21.12.2022
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Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций"
Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций" - РИА Новости, 21.12.2022
Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций"
Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций – 2022" в номинации "Сервисное решение года", в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:34
2022-12-21T15:34
россия
вск (страховой дом)
осаго
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Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций – 2022" в номинации "Сервисное решение года", в категории "автомобили и транспортные средства".Весной 2022 года ВСК первой из страховщиков предложила возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств – каждым водителем в своей части. Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:"Постепенный переход на дистанционное урегулирование убытков в ОСАГО – это действительно значимый шаг для всей отрасли в целом. Мы были первыми среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение в апреле этого года. А уже летом Госдума приняла закон, обязывающий страховщиков внедрять электронное урегулирование. Нововведение позволяет решать сразу несколько задач – это и улучшение дорожной ситуации, и совершенствование клиентского пути, и оптимизация операционных расходов страховщика. Поэтому для игроков рынка очень важна поддержка государства в вопросе инноваций", - отметила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Победители определялись путем экспертного голосования.РЕКЛАМАСтраховое Акционерное Общество "ВСК"ИНН: 7710026574ID: 4CQwVszH9pSWM1vThpK
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353
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россия, вск (страховой дом), осаго
Россия, ВСК (страховой дом), ОСАГО
15:34 21.12.2022
 

Расширенный "Европротокол онлайн" от ВСК получил премию "Время инноваций"

© Фото : Страховой Дом ВСКЛоготип Страхового Дома ВСК
Логотип Страхового Дома ВСК - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Страховой Дом ВСК
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Расширенная версия "Европротокол онлайн" от Страхового Дома ВСК стала обладателем премии "Время инноваций – 2022" в номинации "Сервисное решение года", в категории "автомобили и транспортные средства".
Весной 2022 года ВСК первой из страховщиков предложила возможность оформить извещение о ДТП параллельно с двух мобильных устройств – каждым водителем в своей части. Расширенная версия "Европротокол онлайн" от ВСК позволяет клиенту компании:
  • увеличить сумму страхового возмещения в 4 раза - до 400 тысяч рублей (с бумажным европротоколом клиент может претендовать на возмещение до 100 тысяч рублей);
  • покинуть место ДТП сразу после фотофиксации, чтобы минимизировать автомобильные пробки и вероятность повторных аварий;
  • сократить в несколько раз время оформления ДТП;
  • в мобильном приложении "ВСК Страхование" (18+) оформить ДТП (без участия ГИБДД) как с одного, так и сразу с двух мобильных устройств – каждым водителем в своей части;
  • использовать электронный европротокол вместо справки органов ГИБДД при подаче заявления о наступлении страхового события не только по ОСАГО, но и каско.
"Постепенный переход на дистанционное урегулирование убытков в ОСАГО – это действительно значимый шаг для всей отрасли в целом. Мы были первыми среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение в апреле этого года. А уже летом Госдума приняла закон, обязывающий страховщиков внедрять электронное урегулирование. Нововведение позволяет решать сразу несколько задач – это и улучшение дорожной ситуации, и совершенствование клиентского пути, и оптимизация операционных расходов страховщика. Поэтому для игроков рынка очень важна поддержка государства в вопросе инноваций", - отметила член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.
Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Победители определялись путем экспертного голосования.
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Страховое Акционерное Общество "ВСК"
ИНН: 7710026574
ID: 4CQwVszH9pSWM1vThpK
 
РоссияВСК (страховой дом)ОСАГО
 
 
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