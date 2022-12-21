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Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу - РИА Новости, 21.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221221/vooruzheniya-1840264078.html
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу - РИА Новости, 21.12.2022
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу
Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:27
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
адмирал горшков (фрегат)
циркон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир Путин."В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Он отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.
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безопасность, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), адмирал горшков (фрегат), циркон, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Адмирал Горшков (фрегат), Циркон, Вооруженные силы РФ
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:27 21.12.2022)
 
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу

Путин: в январе на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими "Цирконами"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир Путин.
"В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Он отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.
Танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:57
Главные события 2022 года в военной сфере
 
Новое оружие РоссииБезопасностьВладимир ПутинРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Адмирал Горшков (фрегат)ЦирконВооруженные силы РФ
 
 
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