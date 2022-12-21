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Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу - РИА Новости, 21.12.2022
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу
Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:11
2022-12-21T15:27
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
адмирал горшков (фрегат)
циркон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир Путин."В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Он отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новое оружие России, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Адмирал Горшков (фрегат), Циркон, Вооруженные силы РФ
15:11 21.12.2022 (обновлено: 15:27 21.12.2022)
Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу
Путин: в январе на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими "Цирконами"