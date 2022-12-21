https://ria.ru/20221221/vooruzheniya-1840264078.html

Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу

Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу - РИА Новости, 21.12.2022

Путин рассказал, когда фрегат "Адмирал Горшков" заступит на боевую службу

Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:11

2022-12-21T15:27

новое оружие россии

безопасность

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

адмирал горшков (фрегат)

циркон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими ракетными системами морского базирования "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января, заявил президент России Владимир Путин."В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Он отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), адмирал горшков (фрегат), циркон, вооруженные силы рф