https://ria.ru/20221221/vooruzheniya-1840261075.html
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал
Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:05
2022-12-21T15:05
2022-12-21T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221221/nato-1840262914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:05 21.12.2022 (обновлено: 15:18 21.12.2022)
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал
Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал