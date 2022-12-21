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Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/vooruzheniya-1840261075.html
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал
Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:05
2022-12-21T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221221/nato-1840262914.html
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:05 21.12.2022 (обновлено: 15:18 21.12.2022)
 
Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал

Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:09Специальная военная операция на Украине
Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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