https://ria.ru/20221221/vooruzheniya-1840261075.html

Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал

Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал

Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:05

2022-12-21T15:05

2022-12-21T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, пообещал президент РФ Владимир Путин."Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221221/nato-1840262914.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)