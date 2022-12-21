https://ria.ru/20221221/voennye-1840216180.html
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян - РИА Новости, 21.12.2022
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян
Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:52
2022-12-21T12:52
2022-12-21T14:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии в плен украинских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Откуда эта информация?.. Я не знаю, насколько это достоверно, доклады - это по линии военных Верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что российские разведчики взяли в плен двух бойцов 80 аэромобильной бригады ВСУ, которые якобы ранее расстреляли обезоруженных российских солдат.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:52 21.12.2022 (обновлено: 14:02 21.12.2022)
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян
Песков не подтвердил достоверность данных о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян