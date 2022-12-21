Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/voennye-1840216180.html
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян - РИА Новости, 21.12.2022
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян
Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:52
2022-12-21T14:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии в плен украинских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Откуда эта информация?.. Я не знаю, насколько это достоверно, доклады - это по линии военных Верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что российские разведчики взяли в плен двух бойцов 80 аэромобильной бригады ВСУ, которые якобы ранее расстреляли обезоруженных российских солдат.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:52 21.12.2022 (обновлено: 14:02 21.12.2022)
 
Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян

Песков не подтвердил достоверность данных о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии в плен украинских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Откуда эта информация?.. Я не знаю, насколько это достоверно, доклады - это по линии военных Верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские разведчики взяли в плен двух бойцов 80 аэромобильной бригады ВСУ, которые якобы ранее расстреляли обезоруженных российских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала