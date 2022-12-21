https://ria.ru/20221221/voennye-1840216180.html

Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян

Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян - РИА Новости, 21.12.2022

Песков ответил на сообщения о пленении бойцов ВСУ, расстрелявших россиян

Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:52

2022-12-21T12:52

2022-12-21T14:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Доклады о ситуации в зоне специальной военной операции идут по линии военных Верховному главнокомандующему, неизвестно, насколько достоверна информация о взятии в плен украинских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Откуда эта информация?.. Я не знаю, насколько это достоверно, доклады - это по линии военных Верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что российские разведчики взяли в плен двух бойцов 80 аэромобильной бригады ВСУ, которые якобы ранее расстреляли обезоруженных российских солдат.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность