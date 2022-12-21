https://ria.ru/20221221/vks-1840204440.html

ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области

ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области - РИА Новости, 21.12.2022

ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области

Российская авиация нанесла удар по украинскому нефтехранилищу, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:12

2022-12-21T12:12

2022-12-21T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

воздушно-космические силы россии

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ми-8 амтш

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по украинскому нефтехранилищу, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Промышленный объект расположен возле населенного пункта Андреевка в Харьковской области.Воздушно-космические силы за минувшие сутки также сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

харьковская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, россия, су-25, владимир путин