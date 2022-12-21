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ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области
ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области - РИА Новости, 21.12.2022
ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области
Российская авиация нанесла удар по украинскому нефтехранилищу, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:12
2022-12-21T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
воздушно-космические силы россии
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по украинскому нефтехранилищу, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Промышленный объект расположен возле населенного пункта Андреевка в Харьковской области.Воздушно-космические силы за минувшие сутки также сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
харьковская область
донецкая народная республика
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безопасность, харьковская область, воздушно-космические силы россии, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, россия, су-25, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Россия, Су-25, Владимир Путин
12:12 21.12.2022 (обновлено: 14:28 21.12.2022)
 
ВКС уничтожили нефтехранилище в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении нефтехранилища в Андреевке Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по украинскому нефтехранилищу, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Промышленный объект расположен возле населенного пункта Андреевка в Харьковской области.

"Ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ", — сообщили в военным ведомстве.

Воздушно-космические силы за минувшие сутки также сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 на территории Донецкой Народной Республики.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШРоссияСу-25Владимир Путин
 
 
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