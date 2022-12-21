https://ria.ru/20221221/vizit-1840390880.html

Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине

Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине - РИА Новости, 21.12.2022

Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине

Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:04

2022-12-21T23:04

2022-12-21T23:04

в мире

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи. В ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской военной операции Зеленский встречается в Белом доме с президентом США Джо Байденом. "Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке", - сказал он. Зеленский в знак признательности передал Байдену военную награду некоего капитана Павло. Офицер, по его словам, служит в батарее РСЗО HIMARS и сам попросил Заленского отдать Байдену его крест боевых заслуг. "Незаслуженно, но очень ценно. Спасибо", - отреагировал американский лидер.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840389337.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина