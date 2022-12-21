Рейтинг@Mail.ru
Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/vizit-1840390880.html
Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине
Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине
Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:04
2022-12-21T23:04
в мире
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи. В ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской военной операции Зеленский встречается в Белом доме с президентом США Джо Байденом. "Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке", - сказал он. Зеленский в знак признательности передал Байдену военную награду некоего капитана Павло. Офицер, по его словам, служит в батарее РСЗО HIMARS и сам попросил Заленского отдать Байдену его крест боевых заслуг. "Незаслуженно, но очень ценно. Спасибо", - отреагировал американский лидер.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840389337.html
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_166:0:1989:1367_1920x0_80_0_0_d0d14d7c8d5661ae7736d7180636ed8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина
23:04 21.12.2022
 
Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине

Президент Зеленский: визит в США означает контролируемость ситуации на Украине

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.
В ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской военной операции Зеленский встречается в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 22:54
Читателей CNN шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
"Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке", - сказал он.
Зеленский в знак признательности передал Байдену военную награду некоего капитана Павло. Офицер, по его словам, служит в батарее РСЗО HIMARS и сам попросил Заленского отдать Байдену его крест боевых заслуг.
"Незаслуженно, но очень ценно. Спасибо", - отреагировал американский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:00Специальная военная операция на Украине
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала