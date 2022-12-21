https://ria.ru/20221221/vizit-1840233905.html

Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ

Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022

Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ

Владимир Зеленский искал возможности поехать в Вашингтон еще летом, но не мог этого сделать по соображениям безопасности, пишет в среду газета Washington Post... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:54

2022-12-21T13:54

2022-12-21T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (штат)

сша

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский искал возможности поехать в Вашингтон еще летом, но не мог этого сделать по соображениям безопасности, пишет в среду газета Washington Post со ссылкой на близкого к нему источника. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. "Украинский президент искал возможности поехать в Вашингтон с лета... Безопасность была главной проблемой на этом пути", - говорится в материале издания. Источник, близкий к офису Зеленского, также заявил, что его супруга Елена не поедет с ним в США. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.

https://ria.ru/20221221/vizit-1840211316.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840166843.html

вашингтон (штат)

сша

украина

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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )