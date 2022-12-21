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Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/vizit-1840233905.html
Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ
Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ
Владимир Зеленский искал возможности поехать в Вашингтон еще летом, но не мог этого сделать по соображениям безопасности, пишет в среду газета Washington Post... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:54
2022-12-21T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
вашингтон (штат)
сша
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский искал возможности поехать в Вашингтон еще летом, но не мог этого сделать по соображениям безопасности, пишет в среду газета Washington Post со ссылкой на близкого к нему источника. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. "Украинский президент искал возможности поехать в Вашингтон с лета... Безопасность была главной проблемой на этом пути", - говорится в материале издания. Источник, близкий к офису Зеленского, также заявил, что его супруга Елена не поедет с ним в США. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.
https://ria.ru/20221221/vizit-1840211316.html
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вашингтон (штат)
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в мире, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (штат), сша, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вашингтон (штат), США, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
13:54 21.12.2022
 
Зеленский планировал посетить США еще летом, сообщили СМИ

WP: Зеленский собирался посетить США еще летом, но не мог по соображениям безопасности

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский искал возможности поехать в Вашингтон еще летом, но не мог этого сделать по соображениям безопасности, пишет в среду газета Washington Post со ссылкой на близкого к нему источника.
Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США
"Украинский президент искал возможности поехать в Вашингтон с лета... Безопасность была главной проблемой на этом пути", - говорится в материале издания.
Источник, близкий к офису Зеленского, также заявил, что его супруга Елена не поедет с ним в США.
Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
Зеленский попросит у США финансовую помощь и оружие, считает эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВашингтон (штат)СШАУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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