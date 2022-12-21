https://ria.ru/20221221/vizit-1840211316.html

В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США

В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США - РИА Новости, 21.12.2022

В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США

Позиция Владимира Зеленского не станет более конструктивной после визита в США и не изменится в сторону переговорного процесса с Россией, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:35

2022-12-21T12:35

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специальная военная операция на украине

сша

в мире

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского не станет более конструктивной после визита в США и не изменится в сторону переговорного процесса с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом."Не думаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменится ли позиция Киева в сторону переговорного процесса после визита в США.Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли какие-то позитивные ожидания от этой поездки.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840199603.html

https://ria.ru/20221221/postavki-1840213129.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, в мире, владимир зеленский, россия, вашингтон (штат)