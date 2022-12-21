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В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США
В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США - РИА Новости, 21.12.2022
В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США
Позиция Владимира Зеленского не станет более конструктивной после визита в США и не изменится в сторону переговорного процесса с Россией, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:35
2022-12-21T12:35
2022-12-21T12:49
специальная военная операция на украине
сша
в мире
владимир зеленский
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского не станет более конструктивной после визита в США и не изменится в сторону переговорного процесса с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с Байденом."Не думаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменится ли позиция Киева в сторону переговорного процесса после визита в США.Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли какие-то позитивные ожидания от этой поездки.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840199603.html
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сша, в мире, владимир зеленский, россия, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Вашингтон (штат)
12:35 21.12.2022 (обновлено: 12:49 21.12.2022)
В Кремле не надеются на изменение позиции Зеленского после визита в США
Песков: позиция Зеленского не станет более конструктивной после визита в США