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В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии - РИА Новости, 21.12.2022
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В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии
В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии - РИА Новости, 21.12.2022
В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии
Тренер секции по борьбе в Москве полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, сообщила старший помощник... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:14
2022-12-21T10:51
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москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тренер секции по борьбе в Москве полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Как стало известно, в июне этого года в спортивном зале в Люблино мужчина "систематически совершал надругательства над ребенком". В итоге мальчик рассказал о случившемся родителям, которые и обратились к правоохранителям. Во время расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами тренера.По ее словам, причастность тренера к преступлениям "полностью доказана", материалы дела передали прокуратуре.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Происшествия
10:14 21.12.2022 (обновлено: 10:51 21.12.2022)
 
В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии

В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии и съемках детского порно

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тренер секции по борьбе в Москве полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Как стало известно, в июне этого года в спортивном зале в Люблино мужчина "систематически совершал надругательства над ребенком". В итоге мальчик рассказал о случившемся родителям, которые и обратились к правоохранителям. Во время расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами тренера.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1969 года рождения. Он обвиняется по статьям "Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", — уточнила Иванова.

По ее словам, причастность тренера к преступлениям "полностью доказана", материалы дела передали прокуратуре.
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