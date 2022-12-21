https://ria.ru/20221221/vina-1840167666.html

В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии

В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии - РИА Новости, 21.12.2022

В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии

Тренер секции по борьбе в Москве полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, сообщила старший помощник... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:14

2022-12-21T10:14

2022-12-21T10:51

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тренер секции по борьбе в Москве полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Как стало известно, в июне этого года в спортивном зале в Люблино мужчина "систематически совершал надругательства над ребенком". В итоге мальчик рассказал о случившемся родителям, которые и обратились к правоохранителям. Во время расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами тренера.По ее словам, причастность тренера к преступлениям "полностью доказана", материалы дела передали прокуратуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, происшествия