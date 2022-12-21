10:14 21.12.2022 (обновлено: 10:51 21.12.2022)
В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии
В Москве тренер по борьбе признал вину в педофилии и съемках детского порно
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тренер секции по борьбе в Москве полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порно с несовершеннолетними, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Как стало известно, в июне этого года в спортивном зале в Люблино мужчина "систематически совершал надругательства над ребенком". В итоге мальчик рассказал о случившемся родителям, которые и обратились к правоохранителям. Во время расследования выяснилось, что еще двое детей стали жертвами тренера.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1969 года рождения. Он обвиняется по статьям "Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", — уточнила Иванова.
По ее словам, причастность тренера к преступлениям "полностью доказана", материалы дела передали прокуратуре.
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