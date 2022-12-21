17:15 21.12.2022 (обновлено: 19:49 21.12.2022)
Байден и Зеленский обсудят "справедливый мир" на Украине, заявил Белый дом
Представитель Белого дома Кирби: Байден и Зеленский обсудят справедливый мир на Украине
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским его представление о "справедливом мире", которым должен завершиться конфликт на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Зеленский летит с однодневным визитом в Вашингтон, где ему предстоят переговоры в Белом доме и выступление перед конгрессом.
"Президент действительно посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу этой войны, агрессии господина Путина, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.
Чиновник в то же время утверждает, что президент РФ Владимир Путин "прямо сейчас явно не заинтересован в дипломатии". Власти США подчеркивают, что не видят в ближайшей перспективе возможностей остановить конфликт дипломатическим путем и не намерены подталкивать Зеленского к столу переговоров.
Кирби отказался говорить, будут ли по итогам встречи в Белом доме объявлены новые антироссийские санкции. Американская администрация ранее сообщила, что Украине будет выделен новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, в который войдет батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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