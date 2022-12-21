https://ria.ru/20221221/videnie-1840321733.html

Байден и Зеленский обсудят "справедливый мир" на Украине, заявил Белый дом

Байден и Зеленский обсудят "справедливый мир" на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2022

Байден и Зеленский обсудят "справедливый мир" на Украине, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским его представление о "справедливом мире", которым должен завершиться конфликт на Украине,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:15

2022-12-21T17:15

2022-12-21T19:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Зеленским его представление о "справедливом мире", которым должен завершиться конфликт на Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Зеленский летит с однодневным визитом в Вашингтон, где ему предстоят переговоры в Белом доме и выступление перед конгрессом. "Президент действительно посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу этой войны, агрессии господина Путина, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал "справедливым миром", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN. Чиновник в то же время утверждает, что президент РФ Владимир Путин "прямо сейчас явно не заинтересован в дипломатии". Власти США подчеркивают, что не видят в ближайшей перспективе возможностей остановить конфликт дипломатическим путем и не намерены подталкивать Зеленского к столу переговоров. Кирби отказался говорить, будут ли по итогам встречи в Белом доме объявлены новые антироссийские санкции. Американская администрация ранее сообщила, что Украине будет выделен новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов, в который войдет батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

украина

сша

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в мире, владимир зеленский, джон кирби, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат)