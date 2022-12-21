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Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи - РИА Новости, 21.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221221/veduschie-1840387278.html
Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи
Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи - РИА Новости, 21.12.2022
Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи
Ведущими Новогодней ночи на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и другие, сообщает канал. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T22:31
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лариса гузеева
максим аверин
валдис пельш
первый канал (телеканал)
культура
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущими Новогодней ночи на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и другие, сообщает канал. Первый канал продолжает съемки Новогодней ночи "Двадцать лет спустя", они будут идти до самого праздника. Прошлогодний праздничный эфир был украшен песнями 90-х, грядущий – хитами нулевых. "Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной Новогодней ночи на Первом канале", - говорится в сообщении.
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лариса гузеева, максим аверин, валдис пельш, первый канал (телеканал)
Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Первый канал (телеканал), Культура
22:31 21.12.2022 (обновлено: 22:37 21.12.2022)
 
Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи

Ведущими Новогодней ночи на Первом канале стали Гузеева, Аверин, Пельш и Зейналова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСъемки новогодней программы на Первом канале
Съемки новогодней программы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Съемки новогодней программы на Первом канале. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущими Новогодней ночи на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и другие, сообщает канал.
Первый канал продолжает съемки Новогодней ночи "Двадцать лет спустя", они будут идти до самого праздника. Прошлогодний праздничный эфир был украшен песнями 90-х, грядущий – хитами нулевых.
"Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной Новогодней ночи на Первом канале", - говорится в сообщении.
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КультураЛариса ГузееваМаксим АверинВалдис ПельшПервый канал (телеканал)
 
 
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