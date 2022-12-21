https://ria.ru/20221221/veduschie-1840387278.html

Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи

Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи - РИА Новости, 21.12.2022

Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи

Ведущими Новогодней ночи на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и другие, сообщает канал. РИА Новости, 21.12.2022

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лариса гузеева

максим аверин

валдис пельш

первый канал (телеканал)

культура

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ведущими Новогодней ночи на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и другие, сообщает канал. Первый канал продолжает съемки Новогодней ночи "Двадцать лет спустя", они будут идти до самого праздника. Прошлогодний праздничный эфир был украшен песнями 90-х, грядущий – хитами нулевых. "Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной Новогодней ночи на Первом канале", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221221/premiya-1840382171.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

лариса гузеева, максим аверин, валдис пельш, первый канал (телеканал)