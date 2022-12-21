https://ria.ru/20221221/vangogh-1839934830.html

Наследники еврейки, бежавшей от фашистов, судятся с Метрополитен-музеем

Наследники еврейки, бежавшей от фашистов, судятся с Метрополитен-музеем - РИА Новости, 21.12.2022

Наследники еврейки, бежавшей от фашистов, судятся с Метрополитен-музеем

Наследники Хедвиг Штерн подали в суд на Метрополитен-музей и Фонд Василиса и Элизы Гуландри из-за картины Ван Гога "Женщины, собирающие оливки" 1889 года, пишет РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:09

2022-12-21T04:09

2022-12-21T04:09

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Наследники Хедвиг Штерн подали в суд на Метрополитен-музей и Фонд Василиса и Элизы Гуландри из-за картины Ван Гога "Женщины, собирающие оливки" 1889 года, пишет Artnet.Штерн – еврейка. В 1936 году она была вынуждена уехать из Германии в Калифорнию. В 1938-м нацисты продали ее собственность, в том числе пять произведений искусства.За 55 тысяч марок работа Гогена оказалась у Теодора Вернера, а Штерн так никогда и не видела денег от этой транзакции. У Вернера также оказалась картина Густава Курбе. В 1955 он ее вернул, так как понял, что сделка осуществлялась под давлением. Но отдать полотно Ван Гога не смог – было поздно: он уже привлек специалиста к продаже холста коллекционеру Винсенту Астору в Нью-Йорке в 1948 году. В 1956-м Метрополитен-музей купил произведение у галереи Knoedler.Адвокаты наследников Штерн утверждают, что институция с легкостью могла выяснить происхождение картины. В отчете, поданном вместе с жалобой, говорится, что музей "тихо" продал картину в 1970-ые годы, потому что осознал, что первоначально она попала в экспозицию незаконно.Сейчас работа находится в Афинах в музее под управлением Фонда Василиса и Элизы Гуландри.Штерн умерла в 1983 году. Всю оставшуюся жизнь она пыталась вернуть принадлежащие ей произведения искусства.

https://ria.ru/20221217/kartina-1839094316.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, винсент ван гог, знаменитости, музеи