https://ria.ru/20221221/uvolnenie-1840145422.html
Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться
Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться - РИА Новости, 21.12.2022
Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться
Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже - в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:44
2022-12-21T04:44
2022-12-21T04:44
общество
superjob
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774425102_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6be7e7be3ddaaf900cc8b6a19eef72c2.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже - в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая зарплата в некоторых компаниях начисляется, только если сотрудник проработал там весь год, рассказал РИА Новости директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин. "Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска – все, что предусмотрено трудовым договором", - сказал он. Однако, отметил Южалин, немного иначе обстоят дела с выплатами премий в коммерческих организациях. Эксперт обратил внимание на то, что работодатель сам определяет порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты. "Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год", - добавил он. Таким образом, для того чтобы получить все выплаты, по мнению Южалина, "выгоднее будет уволиться в следующем году".
https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html
https://ria.ru/20221221/sokrascheniya-1840143099.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774425102_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55f0ef3d0baefd15d84f79f7f73fcc21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, superjob
Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться
Эксперт заявил, что увольняться выгоднее не в конце года, а позже
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже - в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая зарплата в некоторых компаниях начисляется, только если сотрудник проработал там весь год, рассказал РИА Новости директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.
"Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска – все, что предусмотрено трудовым договором", - сказал он.
Однако, отметил Южалин, немного иначе обстоят дела с выплатами премий в коммерческих организациях.
Эксперт обратил внимание на то, что работодатель сам определяет порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты. "Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год", - добавил он.
Таким образом, для того чтобы получить все выплаты, по мнению Южалина, "выгоднее будет уволиться в следующем году".