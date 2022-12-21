https://ria.ru/20221221/uvolnenie-1840145422.html

Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться

Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться - РИА Новости, 21.12.2022

Эксперт объяснил, в какое время года выгоднее увольняться

Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже - в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:44

2022-12-21T04:44

2022-12-21T04:44

общество

superjob

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже - в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая зарплата в некоторых компаниях начисляется, только если сотрудник проработал там весь год, рассказал РИА Новости директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин. "Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска – все, что предусмотрено трудовым договором", - сказал он. Однако, отметил Южалин, немного иначе обстоят дела с выплатами премий в коммерческих организациях. Эксперт обратил внимание на то, что работодатель сам определяет порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты. "Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год", - добавил он. Таким образом, для того чтобы получить все выплаты, по мнению Южалина, "выгоднее будет уволиться в следующем году".

https://ria.ru/20221216/samozanyatye-1839044609.html

https://ria.ru/20221221/sokrascheniya-1840143099.html

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общество, superjob