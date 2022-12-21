https://ria.ru/20221221/ukrasheniya-1840141436.html
В России вырос средний чек на ювелирные украшения
В России вырос средний чек на ювелирные украшения - РИА Новости, 21.12.2022
В России вырос средний чек на ювелирные украшения
Средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:33
2022-12-21T02:33
2022-12-21T10:12
экономика
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. Соколов также отметил, что 80% совершенных покупок в магазинах сети приходятся на серебряные украшения, однако 65% выручки приносит золото. "Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то ни цены, ни средний чек не изменятся", - добавил он. Читайте полный текст интервью Артема Соколова >>
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экономика, россия
02:33 21.12.2022 (обновлено: 10:12 21.12.2022)
В России вырос средний чек на ювелирные украшения
Sokolov: средний чек на ювелирные украшения в России вырос на 16 процентов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости.
"Чек в среднем по рынку за девять месяцев вырос на 16%, у нас – на 7%... У нас средний чек составляет порядка 5 тысяч рублей, что соответствует рынку в целом", - заявил он.
Соколов также отметил, что 80% совершенных покупок в магазинах сети приходятся на серебряные украшения, однако 65% выручки приносит золото. "Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то ни цены, ни средний чек не изменятся", - добавил он.