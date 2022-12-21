https://ria.ru/20221221/ukrasheniya-1840141436.html

В России вырос средний чек на ювелирные украшения

В России вырос средний чек на ювелирные украшения - РИА Новости, 21.12.2022

В России вырос средний чек на ювелирные украшения

Средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T02:33

2022-12-21T02:33

2022-12-21T10:12

экономика

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. Соколов также отметил, что 80% совершенных покупок в магазинах сети приходятся на серебряные украшения, однако 65% выручки приносит золото. "Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то ни цены, ни средний чек не изменятся", - добавил он. Читайте полный текст интервью Артема Соколова >>

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

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экономика, россия