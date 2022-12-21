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В Китае раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
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В Китае раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине
В Китае раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
В Китае раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине
Вашингтон намерен затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не достигнет своих целей, заявил директор Института международных отношений при Китайском... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:13
2022-12-21T19:16
украина
китай
россия
евросоюз
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вашингтон намерен затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не достигнет своих целей, заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй на ежегодной конференции Global Times.По его словам, сроки завершения боевых действия зависят от того, насколько далеко Соединенные Штаты готовы зайти в вопросе реструктуризации глобальной цепи поставок.Эксперт предположил, что для Белого дома важно не только стремиться ослабить Россию, но и усилить зависимость ЕС от Вашингтона в военной сфере.Он добавил, что военно-промышленный комплекс США, энергетические и финансовые группы хотят получить максимальную прибыль от кризиса в Европе."Таким образом, эти факторы в совокупности могут определить конечное направление российско-украинского конфликта", — подытожил Ван.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с США продолжают поставлять оружие Украине и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html
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украина, китай, россия, евросоюз, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша
Украина, Китай, Россия, Евросоюз, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США
17:13 21.12.2022 (обновлено: 19:16 21.12.2022)
 
В Китае раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине

GT: США не хотят завершения конфликта на Украине до тех пор, пока не получат свою выгоду

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вашингтон намерен затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не достигнет своих целей, заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй на ежегодной конференции Global Times.

"США не позволят кризису на Украине прекратиться до тех пор, пока из него не перестанут выжиматься огромные дивиденды", — отметил специалист.

По его словам, сроки завершения боевых действия зависят от того, насколько далеко Соединенные Штаты готовы зайти в вопросе реструктуризации глобальной цепи поставок.
Эксперт предположил, что для Белого дома важно не только стремиться ослабить Россию, но и усилить зависимость ЕС от Вашингтона в военной сфере.
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Он добавил, что военно-промышленный комплекс США, энергетические и финансовые группы хотят получить максимальную прибыль от кризиса в Европе.
"Таким образом, эти факторы в совокупности могут определить конечное направление российско-украинского конфликта", — подытожил Ван.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с США продолжают поставлять оружие Украине и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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