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Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
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Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ
Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022
Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ
У НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнения дальнейшую военную помощь Киеву, заявил в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:00
2022-12-21T16:29
в мире
валерий залужный
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
киев
европа
нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнения дальнейшую военную помощь Киеву, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что (члены НАТО. — Пим. ред.) могут отправить? Я не думаю, что у них осталось хоть что-нибудь, что можно было бы поставить Украине. Они исчерпали большую часть своих запасов оружия и боеприпасов", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что тот объем военной помощи, который запросил генерал Залужный в своем интервью Economist, превышает оснащение любой существующей армии в Европе.На прошлой неделе главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По его словам, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых нет у Киева. На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html
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в мире, валерий залужный, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, европа, нато
В мире, Валерий Залужный, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Киев, Европа, НАТО
16:00 21.12.2022 (обновлено: 16:29 21.12.2022)
 
Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ

Экс-полковник ВС США Макгрегор: у Запада иссякли запасы оружия для поставок на Украину

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнения дальнейшую военную помощь Киеву, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
"Что (члены НАТО. — Пим. ред.) могут отправить? Я не думаю, что у них осталось хоть что-нибудь, что можно было бы поставить Украине. Они исчерпали большую часть своих запасов оружия и боеприпасов", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
В США прогнозируют ухудшение положения Украины зимой, пишут СМИ
Макгрегор также подчеркнул, что тот объем военной помощи, который запросил генерал Залужный в своем интервью Economist, превышает оснащение любой существующей армии в Европе.
На прошлой неделе главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По его словам, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых нет у Киева.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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В миреВалерий ЗалужныйДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаКиевЕвропаНАТО
 
 
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