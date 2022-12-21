https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html

Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ

Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2022

Американский полковник указал на деталь, сигнализирующую о проблемах ВСУ

У НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнения дальнейшую военную помощь Киеву, заявил в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:00

2022-12-21T16:00

2022-12-21T16:29

в мире

валерий залужный

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

киев

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнения дальнейшую военную помощь Киеву, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор."Что (члены НАТО. — Пим. ред.) могут отправить? Я не думаю, что у них осталось хоть что-нибудь, что можно было бы поставить Украине. Они исчерпали большую часть своих запасов оружия и боеприпасов", — отметил он.Макгрегор также подчеркнул, что тот объем военной помощи, который запросил генерал Залужный в своем интервью Economist, превышает оснащение любой существующей армии в Европе.На прошлой неделе главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил журналу Economist, что с нынешними ресурсами он не может провести новую большую операцию. По его словам, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, которых нет у Киева. На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221221/krizis-1840176491.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840198054.html

украина

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, европа, нато