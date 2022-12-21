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В США предложили план по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
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В США предложили план по урегулированию конфликта на Украине
В США предложили план по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
В США предложили план по урегулированию конфликта на Украине
Запад должен подготовить политический план по урегулированию украинского кризиса, в котором будут учитываться интересы России, пишет американский журнал Foreign РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:53
2022-12-21T11:53
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Запад должен подготовить политический план по урегулированию украинского кризиса, в котором будут учитываться интересы России, пишет американский журнал Foreign Affairs.По мнению автора статьи, США и европейским союзникам необходимо проявить инициативу, поскольку "изматывающий конфликт" нанесет непоправимый вред не только Украине, но и западным странам."Другими словами, Запад должен сформулировать основную политическую концепцию, которая устранит желание Украины и ее самых верных сторонников разгромить или нейтрализовать Россию", — говорится в публикации.В издании раскритиковали нынешний подход Запада по затягиванию конфликта, назвав его очень рискованным, так как он сильно вредит украинцам."Даже сейчас Киев поддерживает свою жизнедеятельность исключительно за счет миллиардов, предоставленных США и Европой. Но следует понимать, что финансовые затраты на боевые действия будут только расти", — предупредил обозреватель.Как отмечают в издании, для достижения мира, Западу необходимо предоставить Москве гарантии безопасности с учетом соблюдения суверенитета и целостности России."Концепция должна гарантировать, что западные правительства будут признавать и уважать лидерство России. Возможно, как бы маловероятно это ни звучало, придется создать некую структуру, помимо НАТО, которая обеспечит России место в архитектуре европейской безопасности. Помимо этого, необходимо разработать график возврата замороженных российских активов. Путь к мирному урегулированию также неразрывно связан с постепенной отменой экономических санкций", — подчеркнул обозреватель.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники только затягивают конфликт.
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в мире, россия, сша, украина, нато
В мире, Россия, США, Украина, НАТО
11:53 21.12.2022
 
В США предложили план по урегулированию конфликта на Украине

Foreign Affairs: план по урегулированию на Украине должен включать интересы России

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Запад должен подготовить политический план по урегулированию украинского кризиса, в котором будут учитываться интересы России, пишет американский журнал Foreign Affairs.
По мнению автора статьи, США и европейским союзникам необходимо проявить инициативу, поскольку "изматывающий конфликт" нанесет непоправимый вред не только Украине, но и западным странам.
"Другими словами, Запад должен сформулировать основную политическую концепцию, которая устранит желание Украины и ее самых верных сторонников разгромить или нейтрализовать Россию", — говорится в публикации.
В издании раскритиковали нынешний подход Запада по затягиванию конфликта, назвав его очень рискованным, так как он сильно вредит украинцам.
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"Даже сейчас Киев поддерживает свою жизнедеятельность исключительно за счет миллиардов, предоставленных США и Европой. Но следует понимать, что финансовые затраты на боевые действия будут только расти", — предупредил обозреватель.
Как отмечают в издании, для достижения мира, Западу необходимо предоставить Москве гарантии безопасности с учетом соблюдения суверенитета и целостности России.
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"Концепция должна гарантировать, что западные правительства будут признавать и уважать лидерство России. Возможно, как бы маловероятно это ни звучало, придется создать некую структуру, помимо НАТО, которая обеспечит России место в архитектуре европейской безопасности. Помимо этого, необходимо разработать график возврата замороженных российских активов. Путь к мирному урегулированию также неразрывно связан с постепенной отменой экономических санкций", — подчеркнул обозреватель.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники только затягивают конфликт.
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