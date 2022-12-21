В США предложили план по урегулированию конфликта на Украине
Foreign Affairs: план по урегулированию на Украине должен включать интересы России
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Запад должен подготовить политический план по урегулированию украинского кризиса, в котором будут учитываться интересы России, пишет американский журнал Foreign Affairs.
"Другими словами, Запад должен сформулировать основную политическую концепцию, которая устранит желание Украины и ее самых верных сторонников разгромить или нейтрализовать Россию", — говорится в публикации.
В издании раскритиковали нынешний подход Запада по затягиванию конфликта, назвав его очень рискованным, так как он сильно вредит украинцам.
Как отмечают в издании, для достижения мира, Западу необходимо предоставить Москве гарантии безопасности с учетом соблюдения суверенитета и целостности России.
"Концепция должна гарантировать, что западные правительства будут признавать и уважать лидерство России. Возможно, как бы маловероятно это ни звучало, придется создать некую структуру, помимо НАТО, которая обеспечит России место в архитектуре европейской безопасности. Помимо этого, необходимо разработать график возврата замороженных российских активов. Путь к мирному урегулированию также неразрывно связан с постепенной отменой экономических санкций", — подчеркнул обозреватель.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники только затягивают конфликт.