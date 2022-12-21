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Французский разведчик высказался о силе России - РИА Новости, 21.12.2022
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Французский разведчик высказался о силе России
Французский разведчик высказался о силе России - РИА Новости, 21.12.2022
Французский разведчик высказался о силе России
Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:40
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе."Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые. &lt;...&gt; Они настоящие воины", — приводит издание заявление эксперта.При этом, по его словам, именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия."Этим, на его взгляд, объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года. Сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые "регулярно лгут", — говорится в публикации. По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением. "Что произошло дальше? Мы не смогли добиться выполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы совместно с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, и наши спецслужбы могли только наблюдать за тем, что происходит, со стороны, но не вмешиваться", — отметил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, украина, франция, сша, германия
В мире, Россия, Украина, Франция, США, Германия
11:40 21.12.2022 (обновлено: 14:16 21.12.2022)
 
Французский разведчик высказался о силе России

Французский разведчик Жюйе: Запад должен перестать думать, что силы России на исходе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота российского полевого вертолетного аэродрома
Работа российского полевого вертолетного аэродрома - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Работа российского полевого вертолетного аэродрома. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил в интервью Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.
"Нужно перестать фантазировать. Европейцы часто принимают свои желания за реальность. Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые. <...> Они настоящие воины", — приводит издание заявление эксперта.
При этом, по его словам, именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия.
"Этим, на его взгляд, объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года. Сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые "регулярно лгут", — говорится в публикации.
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По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением.
"Что произошло дальше? Мы не смогли добиться выполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы совместно с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, и наши спецслужбы могли только наблюдать за тем, что происходит, со стороны, но не вмешиваться", — отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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