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Спикер парламента Венгрии откровенно высказался об Украине и Западе
Спикер парламента Венгрии откровенно высказался об Украине и Западе - РИА Новости, 21.12.2022
Спикер парламента Венгрии откровенно высказался об Украине и Западе
Западный мир серьезно ошибся в ситуации с Украиной, заявил спикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер в эфире радиостанции InfoRadio. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:35
2022-12-21T10:35
2022-12-21T10:49
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Западный мир серьезно ошибся в ситуации с Украиной, заявил спикер Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер в эфире радиостанции InfoRadio. "Запад допустил стратегическую ошибку, когда попытался не только вывести Украину из сферы интересов Москвы, но и превратить ее в большую военную базу, нацеленную на Россию", — сказал он. По словам политика, санкции навредили Европе гораздо больше, чем России. "По мере начала санкционной политики становилось все более очевидным, что есть усилия, не обязательно европейские инициативы, чьими восторженными сторонниками почему-то стала европейская политическая элита: уничтожить Россию экономически, политически, во всех смыслах отделить от Европы, чтобы создать новый железный занавес", — добавил Кевер. При этом он подчеркнул, что Будапешт выступает за суверенитет Украины.Вооруженный конфликт должен быть урегулирован как можно скорее, а затем должна быть создана новая европейская система безопасности, в которой будут справедливо учтены интересы всех стран континента, заключил глава парламента. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html
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в мире, ласло кевер, украина, венгрия, россия, сша
В мире, Ласло Кевер, Украина, Венгрия, Россия, США
10:35 21.12.2022 (обновлено: 10:49 21.12.2022)
Спикер парламента Венгрии откровенно высказался об Украине и Западе
Спикер парламента Венгрии Кевер назвал план Запада сделать из Украины военную базу ошибкой