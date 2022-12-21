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СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
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СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву
СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву - РИА Новости, 21.12.2022
СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву
Соединенным Штатам следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, написал в статье для The Guardian старший... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:53
2022-12-21T10:37
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Соединенным Штатам следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, написал в статье для The Guardian старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.По его мнению, отправка таких комплексов Киеву создаст для НАТО долгосрочные проблемы. В частности, Запад рискует ослабить позиции перед Китаем, так как запасы этих систем сильно ограничены."У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в публикации.При этом, отмечает Уотлинг, расход боеприпасов на Украине значительно превышает имеющиеся запасы, а артиллерия изнашивает стволы быстрее, чем их можно заменить."Истощение арсеналов оборонной промышленности НАТО лишает альянс возможности поддерживать длительные высокоинтенсивные операции. В случае таких систем, как Patriot, задача усложняется, поскольку производство высокоточного оружия, такого как ракеты ПВО, занимает гораздо больше времени, чем производство неуправляемых артиллерийских снарядов", — пишет он.Эксперт призвал США и их партнеров тщательно сбалансировать помощь, оказываемую Украине, с учетом потребностей собственной безопасности."Важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и, соответственно, били только по приоритетным целям", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, киев, нато, политика, россия
В мире, Украина, США, Киев, НАТО, Политика, Россия
09:53 21.12.2022 (обновлено: 10:37 21.12.2022)
 
СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву

The Guardian: отправка систем Patriot Киеву создаст долгосрочные проблемы для НАТО

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Соединенным Штатам следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, написал в статье для The Guardian старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.
По его мнению, отправка таких комплексов Киеву создаст для НАТО долгосрочные проблемы. В частности, Запад рискует ослабить позиции перед Китаем, так как запасы этих систем сильно ограничены.
США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в публикации.
При этом, отмечает Уотлинг, расход боеприпасов на Украине значительно превышает имеющиеся запасы, а артиллерия изнашивает стволы быстрее, чем их можно заменить.
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Эксперт призвал США и их партнеров тщательно сбалансировать помощь, оказываемую Украине, с учетом потребностей собственной безопасности.
"Важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и, соответственно, били только по приоритетным целям", — заключил он.
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Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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