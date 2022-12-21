https://ria.ru/20221221/ukraina-1840165112.html

СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву

СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву - РИА Новости, 21.12.2022

СМИ раскрыли, какая расплата ждет НАТО за помощь Киеву

Соединенным Штатам следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, написал в статье для The Guardian старший... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:53

2022-12-21T09:53

2022-12-21T10:37

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Соединенным Штатам следует хорошо подумать, прежде чем передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, написал в статье для The Guardian старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.По его мнению, отправка таких комплексов Киеву создаст для НАТО долгосрочные проблемы. В частности, Запад рискует ослабить позиции перед Китаем, так как запасы этих систем сильно ограничены."У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе", — говорится в публикации.При этом, отмечает Уотлинг, расход боеприпасов на Украине значительно превышает имеющиеся запасы, а артиллерия изнашивает стволы быстрее, чем их можно заменить."Истощение арсеналов оборонной промышленности НАТО лишает альянс возможности поддерживать длительные высокоинтенсивные операции. В случае таких систем, как Patriot, задача усложняется, поскольку производство высокоточного оружия, такого как ракеты ПВО, занимает гораздо больше времени, чем производство неуправляемых артиллерийских снарядов", — пишет он.Эксперт призвал США и их партнеров тщательно сбалансировать помощь, оказываемую Украине, с учетом потребностей собственной безопасности."Важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и, соответственно, били только по приоритетным целям", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Тем не менее некоторые западные политики не раз заявляли, что военная поддержка Украины ставит под удар безопасность стран НАТО: многие государства уже столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html

https://ria.ru/20221221/zakony-1840141804.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, киев, нато, политика, россия