https://ria.ru/20221221/ukraina-1840158437.html

В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину - РИА Новости, 21.12.2022

В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:13

2022-12-21T09:13

2022-12-21T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

украина

россия

сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России, эта позиция неизменна, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "Президент дал очень четко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году США не отправят войска на Украину для того, чтобы напрямую сражаться с Россией. Вместо этого мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга. При этом он подчеркнул, что США не ищут прямой конфронтации с Россией. Эта позиция, по его словам, не изменится и после предстоящего 21 декабря однодневного визита в Вашингтон Владимира Зеленского. "Мы не стремимся к вовлечению в прямую войну с Россией, и ничто в этом отношении не изменится завтра. Вместо этого завтрашний день представляет собой возможность донести до американцев мужество украинского народа", - добавил представитель Белого дома.

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джо байден, украина, россия, сша, владимир зеленский