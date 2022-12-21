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В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840158437.html
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину - РИА Новости, 21.12.2022
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:13
2022-12-21T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
украина
россия
сша
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России, эта позиция неизменна, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "Президент дал очень четко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году США не отправят войска на Украину для того, чтобы напрямую сражаться с Россией. Вместо этого мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга. При этом он подчеркнул, что США не ищут прямой конфронтации с Россией. Эта позиция, по его словам, не изменится и после предстоящего 21 декабря однодневного визита в Вашингтон Владимира Зеленского. "Мы не стремимся к вовлечению в прямую войну с Россией, и ничто в этом отношении не изменится завтра. Вместо этого завтрашний день представляет собой возможность донести до американцев мужество украинского народа", - добавил представитель Белого дома.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html
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в мире, джо байден, украина, россия, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
09:13 21.12.2022
 
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Белый дом: США "ни завтра, ни в следующем году" не отправят войска на Украину

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России, эта позиция неизменна, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент дал очень четко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году США не отправят войска на Украину для того, чтобы напрямую сражаться с Россией. Вместо этого мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
08:39
Конгрессвумен раскритиковала намерение Зеленского выступить в конгрессе США
При этом он подчеркнул, что США не ищут прямой конфронтации с Россией. Эта позиция, по его словам, не изменится и после предстоящего 21 декабря однодневного визита в Вашингтон Владимира Зеленского.
"Мы не стремимся к вовлечению в прямую войну с Россией, и ничто в этом отношении не изменится завтра. Вместо этого завтрашний день представляет собой возможность донести до американцев мужество украинского народа", - добавил представитель Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Белый дом назвал визит Зеленского в США "сигналом Путину" о поддержке Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленский
 
 
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