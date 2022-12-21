https://ria.ru/20221221/ukraina-1840158437.html
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину - РИА Новости, 21.12.2022
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:13
2022-12-21T09:13
2022-12-21T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
украина
россия
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/40/1514074068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f01b8c03f66d2e6defefd922cbddd1c.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России, эта позиция неизменна, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. "Президент дал очень четко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году США не отправят войска на Украину для того, чтобы напрямую сражаться с Россией. Вместо этого мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга. При этом он подчеркнул, что США не ищут прямой конфронтации с Россией. Эта позиция, по его словам, не изменится и после предстоящего 21 декабря однодневного визита в Вашингтон Владимира Зеленского. "Мы не стремимся к вовлечению в прямую войну с Россией, и ничто в этом отношении не изменится завтра. Вместо этого завтрашний день представляет собой возможность донести до американцев мужество украинского народа", - добавил представитель Белого дома.
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840153597.html
https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840157067.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/40/1514074068_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7306830e7e6ead49f0655918b0aa2069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, россия, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
В Вашингтоне заявили, что не собираются отправлять войска на Украину
Белый дом: США "ни завтра, ни в следующем году" не отправят войска на Украину
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден "ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году" не пойдет на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России, эта позиция неизменна, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Президент дал очень четко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году США не отправят войска на Украину для того, чтобы напрямую сражаться с Россией. Вместо этого мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказал представитель администрации в ходе спецбрифинга.
При этом он подчеркнул, что США не ищут прямой конфронтации с Россией. Эта позиция, по его словам, не изменится и после предстоящего 21 декабря однодневного визита в Вашингтон Владимира Зеленского.
"Мы не стремимся к вовлечению в прямую войну с Россией, и ничто в этом отношении не изменится завтра. Вместо этого завтрашний день представляет собой возможность донести до американцев мужество украинского народа", - добавил представитель Белого дома.