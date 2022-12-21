https://ria.ru/20221221/ugol-1840147016.html
Экс-замминистра финансов Монголии прокомментировал дело о хищении угля
Экс-замминистра финансов Монголии прокомментировал дело о хищении угля - РИА Новости, 21.12.2022
Экс-замминистра финансов Монголии прокомментировал дело о хищении угля
Хищения при экспорте угля, которые привели к массовым протестам в Улан-Баторе, – это лишь верхушка айсберга, за которой скрывается нечто более ужасное, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T05:57
2022-12-21T05:57
2022-12-21T10:26
монголия
в мире
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УЛАН-БАТОР, 21 дек - РИА Новости. Хищения при экспорте угля, которые привели к массовым протестам в Улан-Баторе, – это лишь верхушка айсберга, за которой скрывается нечто более ужасное, заявил замминистра финансов Монголии в 2010–2012 годах, исполнительный директор финансовой группы ARD Ганхуяг Чулуун в интервью РИА Новости в преддверии назначенных на среду слушаний в парламенте по коррупционному делу. Протесты проходят перед Дворцом правительства в Улан-Баторе с начала декабря. По разным данным СМИ, сумма ущерба от коррупции при экспорте угля составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее замглавы следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что с делом о хищении угля связаны экс-президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. Министр экономического развития Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил, что Баттулга покинул страну. По данным портала Isee, Баттулга получил разрешение следователя на лечение в Республике Корея. Чулуун отметил, что еще весной премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ раскрыл коррупционную схему в Банке развития, что вызвало резонанс. Когда вскрылась проблема компании "Эрдэнэс Таван-Толгой", через которую происходило хищение угля, это вызвало большое недовольство народа. "Действия Оюун-Эрдэнэ и (управляющего делами правительства Дашзэгвийн) Амарбаясгалана в отношении компаний Банк развития, "Эрдэнэс Таван-Толгой" и "Эрдэнэт" всё раскрыли. Однако эти проблемы — только верхушка айсберга", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что "за этим скрывается нечто еще более ужасное". По его словам, "как правило, на государственных предприятиях начальники включают своих людей в правление, назначают своих людей исполнительными директорами, и эти люди нанимают своих людей". "Объявляемые тендеры отдаются связанным компаниям и превышают рыночную цену в три-четыре раза. В конце концов сообщается, что на таможне регистрируются пустые углевозы, а на самом деле огромное количество угля контрабандой вывозится на юг в рамках заговора, где вместе с сообщниками создают китайские компании. Мы поймали конец ниточки, в которой уголь отдается своим китайским компаниям по очень низкой цене, а затем продается по рыночной цене. Клубок нужно распутывать дальше", – добавил он. Чулуун посетовал, что виновным могут дать уйти от ответственности. "К сожалению "Айсберг" сбегает. Газеты начали распространять новость о том, что наш бывший президент уехал за границу. Думаю, что люди, замешанные в этом деле, должны вернуться в Монголию и дать показания", – сказал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью Ганхуяга Чулууна >>
https://ria.ru/20221215/mongoliya-1838810564.html
https://ria.ru/20221220/ugol-1839897113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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монголия, в мире
05:57 21.12.2022 (обновлено: 10:26 21.12.2022)
Экс-замминистра финансов Монголии прокомментировал дело о хищении угля
Экс-замминистра финансов Монголии Чулуун назвал дело о хищении угля верхушкой айсберга
УЛАН-БАТОР, 21 дек - РИА Новости. Хищения при экспорте угля, которые привели к массовым протестам в Улан-Баторе, – это лишь верхушка айсберга, за которой скрывается нечто более ужасное, заявил замминистра финансов Монголии в 2010–2012 годах, исполнительный директор финансовой группы ARD Ганхуяг Чулуун в интервью РИА Новости в преддверии назначенных на среду слушаний в парламенте по коррупционному делу.
Протесты проходят перед Дворцом правительства в Улан-Баторе с начала декабря. По разным данным СМИ, сумма ущерба от коррупции при экспорте угля составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее замглавы следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что с делом о хищении угля связаны экс-президент Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор. Министр экономического развития Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил, что Баттулга покинул страну. По данным портала Isee, Баттулга получил разрешение следователя на лечение в Республике Корея.
Чулуун отметил, что еще весной премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ раскрыл коррупционную схему в Банке развития, что вызвало резонанс. Когда вскрылась проблема компании "Эрдэнэс Таван-Толгой", через которую происходило хищение угля, это вызвало большое недовольство народа.
"Действия Оюун-Эрдэнэ и (управляющего делами правительства Дашзэгвийн) Амарбаясгалана в отношении компаний Банк развития, "Эрдэнэс Таван-Толгой" и "Эрдэнэт" всё раскрыли. Однако эти проблемы — только верхушка айсберга", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "за этим скрывается нечто еще более ужасное".
"Железная дорога, тендеры, офтейк-контракты, автоперевозки угля, пограничный контроль и таможенные вопросы, которые обсуждаются уже много лет. В течение многих лет мы задавались вопросом, кто покупает роскошные автомобили, проезжающие по этой улице, и строящиеся чрезвычайно дорогие здания. Вот как решается эта головоломка", – заявил бывший замминистра.
По его словам, "как правило, на государственных предприятиях начальники включают своих людей в правление, назначают своих людей исполнительными директорами, и эти люди нанимают своих людей".
"Объявляемые тендеры отдаются связанным компаниям и превышают рыночную цену в три-четыре раза. В конце концов сообщается, что на таможне регистрируются пустые углевозы, а на самом деле огромное количество угля контрабандой вывозится на юг в рамках заговора, где вместе с сообщниками создают китайские компании. Мы поймали конец ниточки, в которой уголь отдается своим китайским компаниям по очень низкой цене, а затем продается по рыночной цене. Клубок нужно распутывать дальше", – добавил он.
Чулуун посетовал, что виновным могут дать уйти от ответственности.
"К сожалению "Айсберг" сбегает. Газеты начали распространять новость о том, что наш бывший президент уехал за границу. Думаю, что люди, замешанные в этом деле, должны вернуться в Монголию и дать показания", – сказал собеседник агентства.