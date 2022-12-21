11:11 21.12.2022 (обновлено: 11:25 21.12.2022)
Правительство установило квоты на вывоз удобрений
Правительство установило квоты на вывоз удобрений из России на январь-май 2023 года
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие квот на вывоз минеральных удобрений на первые пять месяцев 2023 года, суммарно можно будет вывезти чуть более 11,8 млн тонн, сообщается на сайте кабмина.
Россия ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря прошлого года.
"Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 января до 31 мая 2023 года. Общий объем экспортной квоты составит чуть более 11,8 миллиона тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.
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