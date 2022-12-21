https://ria.ru/20221221/udobreniya-1840182655.html

Правительство установило квоты на вывоз удобрений

Правительство установило квоты на вывоз удобрений - РИА Новости, 21.12.2022

Правительство установило квоты на вывоз удобрений

Правительство РФ продлило действие квот на вывоз минеральных удобрений на первые пять месяцев 2023 года, суммарно можно будет вывезти чуть более 11,8 млн тонн,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:11

2022-12-21T11:11

2022-12-21T11:25

россия

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экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие квот на вывоз минеральных удобрений на первые пять месяцев 2023 года, суммарно можно будет вывезти чуть более 11,8 млн тонн, сообщается на сайте кабмина.Россия ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря прошлого года."Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 января до 31 мая 2023 года. Общий объем экспортной квоты составит чуть более 11,8 миллиона тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221219/udobreniya-1839840747.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, экономика