Учения России и КНР могут быть сигналом Тайваню и Японии, пишут СМИ
South China Morning Post: учения России и КНР могут быть сигналом Тайваню и Японии
Российско-китайские учения. Архивное фото
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Нынешние российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые в этот раз проходят на самом близком расстоянии от Тайваньского пролива за всю историю этих ежегодных учений, могут быть сигналом как Тайбэю, так и Токио, обнародовавшему на прошлой неделе новую стратегию безопасности, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" проходят 21-27 декабря. Ранее в министерстве обороны КНР уточнили, что учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян.
"Эта зона находится всего в 350 километрах от Тайваньского пролива", - пишет издание. В издании указали, что это самое близкое расстояние от пролива, на котором проходят учения "Морское взаимодействие".
По информации PLA Daily, официального издания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Китай направил на учения пять военных кораблей - два эсминца, два фрегата и судно снабжения, а также подводную лодку, самолет раннего предупреждения, патрульный противолодочный самолет и корабельные вертолеты.
В российском оборонном ведомстве сообщали, что военно-морской флот России на учении представят флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный".
"Фрегат "Маршал Шапошников" - самый большой и мощный противолодочный эсминец в ВМФ России, это означает, что противолодочные упражнения станут ключевой частью учений", - сказал SCMP эксперт по военно-морским вопросам Ли Цзе.
По его мнению, это может быть ответом на тайваньскую программу по строительству собственных подводных лодок. Он также добавил, что, по информации в открытых источниках, тайваньская подводная лодка по дизайну похожа на японскую подлодку типа "Сорю".
"Кроме того, в тайваньских подлодках, так же, как и в "Сорю", будут использовать литиевые батареи, что позволяет нам предположить, что Токио передал Тайбэю некоторые технологии по строительству подводных лодок", - сказал Ли Цзе.
По мнению научного сотрудника пекинского аналитического центра военной науки "Юань Ван" Чжоу Чэньмина, совместные учения скорее связаны с изменениями, которые Япония внесла в свою стратегию обороны и национальной безопасности.
На прошлой неделе правительство Японии одобрило три документа - это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В них, в частности, предусмотрено повышение оборонных расходов Японии до 43 триллионов иен (более 300 миллиардов долларов) за пять лет, а оборонного бюджета к 2027 году – до 2% ВВП.
"Повышение Японией оборонных расходов очевидно нацелено на Пекин. Поэтому и российско-китайские военные учения проходят в Восточно-Китайском море, неподалеку от японских вод", - сказал Чжоу Чэньмин изданию.
По информации PLA Daily, учения будут включать отработку совместной блокады и упражнения по противовоздушной обороне с ракетно-артиллерийскими стрельбами. Ранее МО КНР сообщало, что цель учений - показать решимость и способность двух сторон усилить совместное реагирование на угрозы безопасности на море, поддерживать международный и региональный мир и стабильность.