https://ria.ru/20221221/ucheniya-1840154849.html

В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф"

В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф" - РИА Новости, 21.12.2022

В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф"

Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) большой и средней дальности С-400 "Триумф", сообщает Восточный военный... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:55

2022-12-21T08:55

2022-12-21T08:55

безопасность

хабаровский край

с-400 «триумф»

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) большой и средней дальности С-400 "Триумф", сообщает Восточный военный округ (ВВО). "Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, провели тренировку на зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению авианалета условного противника. Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении округа. На тренировке расчеты отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и провели учебные (электронные) пуски ракет. Отмечается, что полет авиации "противника" моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем. Представители штаба объединения ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки необходимы для поддержания уровня высокой боеготовности расчетов комплексов. С-400 "Триумф" - российский ЗРК, ЗРС большой и средней дальности. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в 2007 году. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. "Триумф" - наименование экспортной версии.

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839886913.html

https://ria.ru/20221219/tof-1839629968.html

хабаровский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, хабаровский край, с-400 «триумф», министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф