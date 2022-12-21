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В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф" - РИА Новости, 21.12.2022
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В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф"
В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф" - РИА Новости, 21.12.2022
В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф"
Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) большой и средней дальности С-400 "Триумф", сообщает Восточный военный... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:55
2022-12-21T08:55
безопасность
хабаровский край
с-400 «триумф»
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) большой и средней дальности С-400 "Триумф", сообщает Восточный военный округ (ВВО). "Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, провели тренировку на зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению авианалета условного противника. Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении округа. На тренировке расчеты отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и провели учебные (электронные) пуски ракет. Отмечается, что полет авиации "противника" моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем. Представители штаба объединения ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки необходимы для поддержания уровня высокой боеготовности расчетов комплексов. С-400 "Триумф" - российский ЗРК, ЗРС большой и средней дальности. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в 2007 году. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. "Триумф" - наименование экспортной версии.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839886913.html
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безопасность, хабаровский край, с-400 «триумф», министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Хабаровский край, С-400 «Триумф», Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
08:55 21.12.2022
 
В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф"

Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе С-400

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) большой и средней дальности С-400 "Триумф", сообщает Восточный военный округ (ВВО).
"Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, провели тренировку на зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению авианалета условного противника. Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении округа.
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На тренировке расчеты отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и провели учебные (электронные) пуски ракет. Отмечается, что полет авиации "противника" моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем.
Представители штаба объединения ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки необходимы для поддержания уровня высокой боеготовности расчетов комплексов.
С-400 "Триумф" - российский ЗРК, ЗРС большой и средней дальности. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в 2007 году. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. "Триумф" - наименование экспортной версии.
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БезопасностьХабаровский крайС-400 «Триумф»Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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