https://ria.ru/20221221/tsru-1840143438.html
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией" - РИА Новости, 21.12.2022
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"
Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:54
2022-12-21T03:54
2022-12-21T08:54
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг.Подписчики политика согласились с его мнением."Вместе с НАТО", — написал tradingnauta."Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — заявил Patric_Do79."Его грязные пальцы повсюду", — отметил L.Muzangwa."Да!" — согласился Mahin."Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — заключил NthCountryMaid.Летом президент Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предупредить мир об украинских событиях. При этом в мае глава Белого дома требовал от разведслужбы остановить утечки в прессу, из которых следовало, что Вашингтон тайно передает Киеву разведданные о событиях на поле боя.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Запад создавал из Украины плацдарм, чтобы угрожать России, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
https://ria.ru/20220918/natsisty-1817617672.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f43f72c0c86c3457a1f64c2ef9434da1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, США
03:54 21.12.2022 (обновлено: 08:54 21.12.2022)
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"
Американский политик Янг призвал распустить "опасную террористическую организацию" ЦРУ
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг.
"ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте ее сейчас же", — призвал он.
Подписчики политика согласились с его мнением.
"Вместе с НАТО
", — написал tradingnauta.
"Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — заявил Patric_Do79.
"Его грязные пальцы повсюду", — отметил L.Muzangwa.
"Да!" — согласился Mahin.
"Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — заключил NthCountryMaid.
Летом президент Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предупредить мир об украинских событиях. При этом в мае глава Белого дома требовал от разведслужбы остановить утечки в прессу, из которых следовало, что Вашингтон тайно передает Киеву разведданные о событиях на поле боя.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Запад создавал из Украины плацдарм, чтобы угрожать России, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.