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Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией" - РИА Новости, 21.12.2022
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Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией" - РИА Новости, 21.12.2022
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"
Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T03:54
2022-12-21T08:54
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг.Подписчики политика согласились с его мнением."Вместе с НАТО", — написал tradingnauta."Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — заявил Patric_Do79."Его грязные пальцы повсюду", — отметил L.Muzangwa."Да!" — согласился Mahin."Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — заключил NthCountryMaid.Летом президент Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предупредить мир об украинских событиях. При этом в мае глава Белого дома требовал от разведслужбы остановить утечки в прессу, из которых следовало, что Вашингтон тайно передает Киеву разведданные о событиях на поле боя.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Запад создавал из Украины плацдарм, чтобы угрожать России, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша
В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, США
03:54 21.12.2022 (обновлено: 08:54 21.12.2022)
 
Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"

Американский политик Янг призвал распустить "опасную террористическую организацию" ЦРУ

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг.

"ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте ее сейчас же", — призвал он.

Подписчики политика согласились с его мнением.
"Вместе с НАТО", — написал tradingnauta.
"Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — заявил Patric_Do79.
"Его грязные пальцы повсюду", — отметил L.Muzangwa.
"Да!" — согласился Mahin.
"Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — заключил NthCountryMaid.
Летом президент Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предупредить мир об украинских событиях. При этом в мае глава Белого дома требовал от разведслужбы остановить утечки в прессу, из которых следовало, что Вашингтон тайно передает Киеву разведданные о событиях на поле боя.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Запад создавал из Украины плацдарм, чтобы угрожать России, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
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В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСША
 
 
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