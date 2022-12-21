https://ria.ru/20221221/tsru-1840143438.html

Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"

Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией" - РИА Новости, 21.12.2022

Американский политик назвал ЦРУ "опасной террористической организацией"

Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T03:54

2022-12-21T03:54

2022-12-21T08:54

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

нато

сша

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центральное разведывательное управление — это опасная преступная организация, которую следует распустить, заявил в Twitter американский политик Джеффри М. Янг.Подписчики политика согласились с его мнением."Вместе с НАТО", — написал tradingnauta."Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру", — заявил Patric_Do79."Его грязные пальцы повсюду", — отметил L.Muzangwa."Да!" — согласился Mahin."Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни", — заключил NthCountryMaid.Летом президент Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире, заявив, что она смогла предупредить мир об украинских событиях. При этом в мае глава Белого дома требовал от разведслужбы остановить утечки в прессу, из которых следовало, что Вашингтон тайно передает Киеву разведданные о событиях на поле боя.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Запад создавал из Украины плацдарм, чтобы угрожать России, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.

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в мире, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша