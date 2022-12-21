https://ria.ru/20221221/tsel-1840289099.html
Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны
Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны
У стратегических противников России на протяжении веков стоит цель дезинтеграции, ослабления и разобщения нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:03
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У стратегических противников России на протяжении веков стоит цель дезинтеграции, ослабления и разобщения нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Уже не раз говорил и даже писал в своих статьях, у наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны. На протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить. Всегда, вспомните, века, куда ни посмотрите, всегда ставилась такая цель", - сказал Путин на заседании коллегии.
https://ria.ru/20220903/medvedev-1814195369.html
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владимир путин, россия
Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны
Путин: у наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления России
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У стратегических противников России на протяжении веков стоит цель дезинтеграции, ослабления и разобщения нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Уже не раз говорил и даже писал в своих статьях, у наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны. На протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить. Всегда, вспомните, века, куда ни посмотрите, всегда ставилась такая цель", - сказал Путин на заседании коллегии.