https://ria.ru/20221221/tsel-1840289099.html

Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны

Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны - РИА Новости, 21.12.2022

Путин: стратегические противники России нацелены на дезинтеграцию страны

У стратегических противников России на протяжении веков стоит цель дезинтеграции, ослабления и разобщения нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:03

2022-12-21T16:03

2022-12-21T16:03

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У стратегических противников России на протяжении веков стоит цель дезинтеграции, ослабления и разобщения нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Уже не раз говорил и даже писал в своих статьях, у наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны. На протяжении веков. Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить. Всегда, вспомните, века, куда ни посмотрите, всегда ставилась такая цель", - сказал Путин на заседании коллегии.

https://ria.ru/20220903/medvedev-1814195369.html

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владимир путин, россия