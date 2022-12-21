https://ria.ru/20221221/trevoga-1840281696.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова звучит в среду в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:47

2022-12-21T15:47

2022-12-21T16:34

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в среду в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в среду около 13.30 (мск) была объявлена воздушная тревога во всех областях Украины кроме Сумской. Позже ее отменили.В 15.35 (мск) воздушная тревога снова была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, киев