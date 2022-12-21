15:47 21.12.2022 (обновлено: 16:34 21.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в среду в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в среду около 13.30 (мск) была объявлена воздушная тревога во всех областях Украины кроме Сумской. Позже ее отменили.
В 15.35 (мск) воздушная тревога снова была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.