https://ria.ru/20221221/tramp-1840144560.html

Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа

Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа - РИА Новости, 21.12.2022

Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа

Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США во вторник проголосовал за обнародование налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T04:01

2022-12-21T04:01

2022-12-21T04:01

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США во вторник проголосовал за обнародование налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. В поддержку данного решения высказались 26 конгрессменов, 16 проголосовали против. В конце ноября конгресс все же получил декларации Трампа за последние 6 лет – это случилось после того, как бывший хозяин Белого дома проиграл судебную тяжбу за сохранение в тайне этих сведений от своих политических оппонентов-демократов. Трамп под различными предлогами отказывался публиковать свои декларации, хотя от него требовали этого еще со времен президентской гонки 2016 года. Газета New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с декларациями Трампа за более чем 20 лет. Из этих документов якобы следовало, что уплаченные экс-президентом США налоги были незначительными. Трамп впоследствии отвергал достоверность этих выводов.

https://ria.ru/20221220/tramp-1839881835.html

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в мире, дональд трамп, сша, конгресс сша