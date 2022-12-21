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Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа - РИА Новости, 21.12.2022
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Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа
Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа - РИА Новости, 21.12.2022
Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа
Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США во вторник проголосовал за обнародование налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T04:01
2022-12-21T04:01
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США во вторник проголосовал за обнародование налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. В поддержку данного решения высказались 26 конгрессменов, 16 проголосовали против. В конце ноября конгресс все же получил декларации Трампа за последние 6 лет – это случилось после того, как бывший хозяин Белого дома проиграл судебную тяжбу за сохранение в тайне этих сведений от своих политических оппонентов-демократов. Трамп под различными предлогами отказывался публиковать свои декларации, хотя от него требовали этого еще со времен президентской гонки 2016 года. Газета New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с декларациями Трампа за более чем 20 лет. Из этих документов якобы следовало, что уплаченные экс-президентом США налоги были незначительными. Трамп впоследствии отвергал достоверность этих выводов.
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в мире, дональд трамп, сша, конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, США, Конгресс США
04:01 21.12.2022
 
Комитет конгресса проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа

Бюджетный комитет конгресса США проголосовал за обнародование налоговых деклараций Трампа

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США во вторник проголосовал за обнародование налоговых деклараций экс-президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данного решения высказались 26 конгрессменов, 16 проголосовали против. В конце ноября конгресс все же получил декларации Трампа за последние 6 лет – это случилось после того, как бывший хозяин Белого дома проиграл судебную тяжбу за сохранение в тайне этих сведений от своих политических оппонентов-демократов.
Трамп под различными предлогами отказывался публиковать свои декларации, хотя от него требовали этого еще со времен президентской гонки 2016 года. Газета New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с декларациями Трампа за более чем 20 лет. Из этих документов якобы следовало, что уплаченные экс-президентом США налоги были незначительными. Трамп впоследствии отвергал достоверность этих выводов.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 02:31
Трамп рассказал, с какой целью его хотят привлечь к ответственности
 
В миреДональд ТрампСШАКонгресс США
 
 
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