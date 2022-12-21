https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД

Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД - РИА Новости, 21.12.2022

Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД

Россия и Индия во взаимной торговле переходят на национальные валюты, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД Замир Кабулов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T05:43

2022-12-21T05:43

2022-12-21T09:18

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Индия во взаимной торговле переходят на национальные валюты, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД Замир Кабулов."Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — отметил дипломат.Он добавил, что для полноценного перехода нужно решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.В начале ноября правительство Индии разрешило использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. На минувшей неделе гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что страна уже в этом году начнет использовать рупию в расчетах с Россией.По данным издания Indian Express, Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией, используя, в частности, национальную валюту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, индия, в мире