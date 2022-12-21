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Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД - РИА Новости, 21.12.2022
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Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД
Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД - РИА Новости, 21.12.2022
Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД
Россия и Индия во взаимной торговле переходят на национальные валюты, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД Замир Кабулов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T05:43
2022-12-21T09:18
россия
индия
в мире
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Индия во взаимной торговле переходят на национальные валюты, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД Замир Кабулов."Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — отметил дипломат.Он добавил, что для полноценного перехода нужно решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.В начале ноября правительство Индии разрешило использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. На минувшей неделе гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что страна уже в этом году начнет использовать рупию в расчетах с Россией.По данным издания Indian Express, Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией, используя, в частности, национальную валюту.
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россия, индия, в мире
Россия, Индия, В мире
05:43 21.12.2022 (обновлено: 09:18 21.12.2022)
 
Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД

МИД заявил, что Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле

© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Индийские рупии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Индия во взаимной торговле переходят на национальные валюты, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД Замир Кабулов.
"Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — отметил дипломат.
Он добавил, что для полноценного перехода нужно решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.

"Индия пока у нас покупает больше, чем продает, более чем в пять раз. <...> Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс", — заключил Кабулов.

В начале ноября правительство Индии разрешило использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. На минувшей неделе гендиректор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил, что страна уже в этом году начнет использовать рупию в расчетах с Россией.
По данным издания Indian Express, Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией, используя, в частности, национальную валюту.
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