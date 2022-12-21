Рейтинг@Mail.ru
Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/terroristy-1840295795.html
Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин
Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин
Запад предавал анафеме террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:21
2022-12-21T16:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
ссср
кавказ
аль-каида
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад предавал анафеме террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на коллегии Минобороны в среду, РФ Путин заявил, что после развала СССР Россия хотела стать частью "цивилизованного" мира, но "нас там не ждали". "Несмотря на все наши усилия и попытки, говорю это, имея в виду и свою работу, я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе для того, чтобы добить Россию, растащить вновь созданную Российскую Федерацию", - сказал президент. По его словам, многим из присутствующих на коллегии Минобороны "ничего доказывать не нужно", поскольку они и так знают, что происходило в середине 90-х – начале 2000-х годов. "И вроде бы предавали анафеме всякую там "Аль-Каиду"* и прочих преступников, а вот их использование на территории России считалось приемлемым, им оказывалось всяческая поддержка, материальная и информационная, политическая, какая угодно, в том числе и военная, только бы они воевали против России", - отметил Путин.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221221/minoborony-1840291830.html
https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html
россия
ссср
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, ссср, кавказ, аль-каида, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, СССР, Кавказ, Аль-Каида, В мире
16:21 21.12.2022
 
Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин

Путин: Запад предавал анафеме "Аль-Каиду", но при этом поддерживал террористов в России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад предавал анафеме террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии Минобороны в среду, РФ Путин заявил, что после развала СССР Россия хотела стать частью "цивилизованного" мира, но "нас там не ждали".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:10
Путин заявил, что не сомневается в достижении поставленных целей
"Несмотря на все наши усилия и попытки, говорю это, имея в виду и свою работу, я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе для того, чтобы добить Россию, растащить вновь созданную Российскую Федерацию", - сказал президент.
По его словам, многим из присутствующих на коллегии Минобороны "ничего доказывать не нужно", поскольку они и так знают, что происходило в середине 90-х – начале 2000-х годов.
"И вроде бы предавали анафеме всякую там "Аль-Каиду"* и прочих преступников, а вот их использование на территории России считалось приемлемым, им оказывалось всяческая поддержка, материальная и информационная, политическая, какая угодно, в том числе и военная, только бы они воевали против России", - отметил Путин.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:24Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало, сколько Запад потратил на поставки оружия Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСССРКавказАль-КаидаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала