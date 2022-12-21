https://ria.ru/20221221/terroristy-1840295795.html

Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин

Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Запад поддерживал террористов в России, заявил Путин

Запад предавал анафеме террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:21

2022-12-21T16:21

2022-12-21T16:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

ссср

кавказ

аль-каида

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Запад предавал анафеме террористическую организацию "Аль-Каида"*, но при этом поощрял и поддерживал террористов в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на коллегии Минобороны в среду, РФ Путин заявил, что после развала СССР Россия хотела стать частью "цивилизованного" мира, но "нас там не ждали". "Несмотря на все наши усилия и попытки, говорю это, имея в виду и свою работу, я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет, наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе для того, чтобы добить Россию, растащить вновь созданную Российскую Федерацию", - сказал президент. По его словам, многим из присутствующих на коллегии Минобороны "ничего доказывать не нужно", поскольку они и так знают, что происходило в середине 90-х – начале 2000-х годов. "И вроде бы предавали анафеме всякую там "Аль-Каиду"* и прочих преступников, а вот их использование на территории России считалось приемлемым, им оказывалось всяческая поддержка, материальная и информационная, политическая, какая угодно, в том числе и военная, только бы они воевали против России", - отметил Путин.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221221/minoborony-1840291830.html

https://ria.ru/20221221/postavki-1840270498.html

россия

ссср

кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, ссср, кавказ, аль-каида, в мире