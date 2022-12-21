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Путин назвал практику террора на Украине беззастенчивой и наглой - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин назвал практику террора на Украине беззастенчивой и наглой
Путин назвал практику террора на Украине беззастенчивой и наглой - РИА Новости, 21.12.2022
Путин назвал практику террора на Украине беззастенчивой и наглой
Практика террора на Украине была использована беззастенчиво и нагло, стало понятно, что никаких шансов восстановить с ней отношения у России нет, заявил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:26
безопасность
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практика террора на Украине была использована беззастенчиво и нагло, стало понятно, что никаких шансов восстановить с ней отношения у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Любые политические деятели, журналисты, общественники, которые хоть как-то голос поднимали в пользу развития отношений с Россией, их просто убивали на улице. И никто ничего не расследовал. Стало понятно, что никаких шансов, просто никаких шансов восстановить отношения с этой частью нашей бывшей общей страны нам не дадут, просто невозможно. По сути, практика террора была использована беззастенчиво и нагло", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
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безопасность, украина, россия, владимир путин
Безопасность, Украина, Россия, Владимир Путин
16:03 21.12.2022 (обновлено: 16:26 21.12.2022)
 
Путин назвал практику террора на Украине беззастенчивой и наглой

Путин: практика террора на Украине была использована беззастенчиво и нагло

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практика террора на Украине была использована беззастенчиво и нагло, стало понятно, что никаких шансов восстановить с ней отношения у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Любые политические деятели, журналисты, общественники, которые хоть как-то голос поднимали в пользу развития отношений с Россией, их просто убивали на улице. И никто ничего не расследовал. Стало понятно, что никаких шансов, просто никаких шансов восстановить отношения с этой частью нашей бывшей общей страны нам не дадут, просто невозможно. По сути, практика террора была использована беззастенчиво и нагло", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
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