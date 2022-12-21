https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840392093.html

В Молдавии допустили продление запрета на вещание каналов и после режима ЧП

В Молдавии допустили продление запрета на вещание каналов и после режима ЧП - РИА Новости, 21.12.2022

В Молдавии допустили продление запрета на вещание каналов и после режима ЧП

Вещание шести оппозиционных каналов Молдавии может быть запрещено и после того, как действие режима чрезвычайного положения в стране прекратится, заявил министр РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:17

2022-12-21T23:17

2022-12-21T23:19

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КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Вещание шести оппозиционных каналов Молдавии может быть запрещено и после того, как действие режима чрезвычайного положения в стране прекратится, заявил министр юстиции Сергей Литвиненко. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Не исключено, что чрезвычайное положение будет продлено, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что необходимо найти внутренние механизмы для принятия определенных решений в отношении этих телеканалов", - заявил Литвиненко в эфире телеканал Jurnal TV, отметив, что лицензия на вещание этих каналов может быть остановлена и после завершения режима ЧП. Министр отметил, что власти могут внести поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах или изменить местное законодательство при переносе международных санкций. Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, москва, украина, санкции в отношении россии