https://ria.ru/20221221/tekhnologiya-1840114271.html

Запад создал технологию, гарантирующую победу над Россией

Запад создал технологию, гарантирующую победу над Россией - РИА Новости, 21.12.2022

Запад создал технологию, гарантирующую победу над Россией

Вокруг событий на Украине проявилась особенность, на которую обратили внимание, наверное, все, кто следит за новостями: Запад беспрерывно и очень активно... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:02

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генри киссинджер

россия

украина

москва

нато

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Вокруг событий на Украине проявилась особенность, на которую обратили внимание, наверное, все, кто следит за новостями: Запад беспрерывно и очень активно обсуждает тему победы и поражения в конфликте. Это делают политики и официальные лица, эксперты и журналисты, военные, экономисты и специалисты в энергетике.Самое забавное, что при этом озвучиваются диаметрально противоположные позиции. Одни утверждают, что победа России предрешена, она уже, по существу, победила. Другие же не сомневаются, что Москва терпит сокрушительное поражение, по результатам которого она будет вынуждена принять условия капитуляции, выдвинутые коллективным Западом. Фактически именно эту точку зрения озвучил в недавней статье Генри Киссинджер. У действующих политиков аналогичный раздрай. Кто-то требует прекратить финансирование Киева, потому что в этом нет смысла, а оппоненты яростно твердят, что нельзя допустить победы России, тем более что до ее поражения осталось совсем чуть-чуть, буквально рукой подать.Все стараются подкрепить свою позицию теми или иными доводами. В принципе, можно было бы проанализировать и ранжировать приводимые аргументы. Но куда более интересным и важным является сам факт возникновения подобных бурных споров в западной политике и информационном поле.НАТО под предводительством США десятилетиями вела множество военных кампаний, в том числе долгосрочных, по всему миру. Иногда в медиа звучали мнения о необходимости уйти из Ирака или Афганистана, но эти голоса были настолько слабыми и маргинальными, что никак не влияли ни на общественное мнение, ни на позицию государства.Из того же Афганистана Штаты ушли, когда в Вашингтоне сложился подковерный консенсус, что это станет наилучшим выходом из затянувшейся тупиковой ситуации. Но масштабной общественно-политической рефлексии на тему победы или поражения Запада там не было.Более того, ее и не могло быть в принципе: по той простой причине, что двадцатилетняя афганская операция НАТО практически не изменила жизнь американцев и европейцев. Они ее не чувствовали, когда она шла, и на них, по сути, никак не повлиял исход союзников из этой страны, каким бы позорным он ни оказался.Данный феномен касается всех военных кампаний НАТО за полвека. Вьетнамская война была последней, в которую американское общество было по-настоящему вовлечено. Все остальное — будь то Ирак, Югославия, Афганистан, снова Ирак, Сирия и далее по весьма длинному списку — было для жителей Запада не более чем красочными картинками на экранах телевизоров. Там действовали ограниченные контингенты профессионалов (контрактники и ЧВК), причем воевали они с радикально более слабыми противниками, что сказывалось и на ходе боевых действий, и на потерях. Западная экономика не только не несла ущерба от данных войн, но обычно даже получала выгоды от них (афганские наркотики, иракская и сирийская нефть, триллионные бюджетные вливания с соответствующими "распилами" и многое другое), а это косвенно обеспечивало бонусы и рядовым гражданам по обе стороны Атлантического океана.Так что ничего удивительного, что западное общество традиционно относилось к военным авантюрам с молчаливой благосклонностью, а истеблишмент — с бурным энтузиазмом.Однако на Украине привычная схема поломалась, причем во всех смыслах.С одной стороны, сбылась мечта Запада о полноценной прокси-войне, да еще против по-настоящему мощного противника. Штаты всегда были вынуждены сами ввязываться в многочисленные вооруженные конфликты, потому что их местные союзники, даже те, которых готовили и вооружали американцы, не демонстрировали необходимого уровня боеспособности. Без прямого участия американских военных добиться нужного результата не получалось. Собственно, Афганистан стал очередным наглядным примером, когда подготовленные НАТО местные вооруженные силы, лишившись западной поддержки, молниеносно разбежались перед талибами.Украинцы же показали себя отличными солдатами, воюя против второй армии мира. А Запад взял на себя разведку, связь, финансирование, поставки оружия, военных инструкторов, наемников и так далее.Надо отдавать себе отчет, что это действительно прорывная военно-политическая технология, которую штатовские стратеги разрабатывали давным-давно, но воплощение ее в реальность раз за разом проваливалось. А тут наконец получилось — и не против какой-нибудь страны третьего мира, а против России. Закономерно, что множество западных специалистов, пребывая в эйфории от этого прорыва, считают, что победа предрешена и надо просто идти до конца.С другой стороны, у этого успеха есть серьезные "побочные эффекты": впервые за упомянутые полвека Запад ощутил на себе тяготы военного времени, пусть даже в очень урезанном виде. Для него это особенно обидно, учитывая прокси-природу идущего конфликта. Столько лет с кем только он не воевал сам, но на жизни в Европе и за океаном это никак не сказывалось. А тут вроде действуют руками украинцев, но социально-экономическая ситуация ухудшается у себя. Рядовой европеец и американец по собственному кошельку ощущает, что борьба с "агрессивной Россией" обходится лично ему все дороже, а дома и в офисе становится все прохладнее.Разумеется, не Россия и ее СВО стала причиной трудностей Запада — тот просто пришел к объективному изживанию своей социально-экономической и финансовой системы. Более того, СВО даже не стала поводом, спровоцировавшим кризис, — это сделал сам Запад своей реакцией на спецоперацию, решив одним санкционным ударом раздавить нашу страну, вместо этого он получил мощное возвращение бумеранга.Но это и неважно.Западные политики вот уже больше полугода вдалбливают в умы своих граждан, что причиной их нарастающих бедствий является Москва и лично Путин. Наверное, поначалу это казалось неплохой уловкой, чтобы снять с себя ответственность. Однако подразумевалось, что Украина с помощью Запада сейчас быстро победит Россию — и все наладится, даже станет лучше прежнего.И если бы данные планы реализовались, так бы и случилось.Но что-то пошло не так. СВО идет своим чередом. "Адские" санкции не нанесли России не то что критического, но даже по-настоящему существенного вреда. Большая часть мира практически не скрывает, что в западно-российском противостоянии болеет за Москву. Глобальная экономика дедолларизируется и перестраивается на новых, свободных от западного контроля основаниях.Разумеется, у России тоже не все гладко. И вроде как атлантическим "ястребам" даже есть что сказать и какие доводы привести в поддержку своей позиции для продолжения войны до последнего украинца. Вот только как-то так получается, что Украина превращается для Запада в откровенную "черную дыру", которая поглощает все больше ресурсов, оружия, денег, наемников, — и конца-края этому процессу не видно. А желаемый результат как горизонт: вроде вот он, не так далеко, а сколько к нему ни двигаешься — он недосягаем.Хуже того, вовлеченность Европы и США в конфликт неуклонно нарастает. Война быстро теряет фиговый листок в виде приставки "прокси". А параллельно жизнь людей на Западе становится все труднее — движение под горку ускоряется и просвета не видно.В результате впервые за очень много лет на Западе проявились серьезные разногласия вокруг военной темы и началась публичная рефлексия на тему, что вообще происходит и точно ли нужно продолжать идти по пути, который прямиком ведет США с союзниками к открытому военному столкновению с великой ядерной державой.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

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авторы, генри киссинджер, россия, украина, москва, нато