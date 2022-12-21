https://ria.ru/20221221/svodka-1840204245.html

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2022

Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21... РИА Новости, 21.12.2022

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специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

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донбасс

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.Российские военные провели успешные наступательные действия.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Купянское направлениеРоссийской армии удалось поразить цели противника в районе Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники возле Терн и Торского в Донецкой Народной Республике. Киев потерял:Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.Южнодонецкое направлениеРоссийская артиллерия нанесла массированный удар по живой силе и военной технике подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от Новомихайловки в ДНР.Под огнем оказалась и 108-я бригада теробороны рядом с Пречистовкой. Потери противника составили:Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М777 производства США. Силы ПВО и авиация сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221221/poteri-1840167786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221219/vikingi-1839751485.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/soledar-1840153332.html

https://ria.ru/20221220/dnr-1840001779.html

https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html

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Конашенков о новых высотах и рубежах, занятых войсками РФ на Донецком направлении Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря. 2022-12-21T12:12 true PT4M01S

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