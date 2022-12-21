Рейтинг@Mail.ru
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/svodka-1840204245.html
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2022
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:12
2022-12-21T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
владимир путин
донбасс
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840227712_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6ca0bb15d231bbf3d867ae0eea3abf2.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.Российские военные провели успешные наступательные действия.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Купянское направлениеРоссийской армии удалось поразить цели противника в районе Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники возле Терн и Торского в Донецкой Народной Республике. Киев потерял:Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.Южнодонецкое направлениеРоссийская артиллерия нанесла массированный удар по живой силе и военной технике подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от Новомихайловки в ДНР.Под огнем оказалась и 108-я бригада теробороны рядом с Пречистовкой. Потери противника составили:Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М777 производства США. Силы ПВО и авиация сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221221/poteri-1840167786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221219/vikingi-1839751485.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221221/soledar-1840153332.html
https://ria.ru/20221220/dnr-1840001779.html
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840026518.html
донбасс
россия
украина
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о новых высотах и рубежах, занятых войсками РФ на Донецком направлении
Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.
2022-12-21T12:12
true
PT4M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840227712_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1bdd35519f054f21b61bfb6f2d49807e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, владимир путин, донбасс, россия, украина, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, су-25, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Су-25, Ми-8 АМТШ
12:12 21.12.2022 (обновлено: 16:30 21.12.2022)
 
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.
Российские военные провели успешные наступательные действия.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля", — сообщили в военном ведомстве.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:14Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и три БТР

Купянское направление

Российской армии удалось поразить цели противника в районе Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • два бронетранспортера;
  • три пикапа.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 15:30В мире
Российские "Викинги" уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой

Краснолиманское направление

Авиация и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники возле Терн и Торского в Донецкой Народной Республике. Киев потерял:
  • более 30 военных;
  • танк;
  • пять пикапов.
Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
Украинские военные. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 08:19В России
Украинские военные начали оставлять позиции под Соледаром, заявили в ЛНР

Южнодонецкое направление

Российская артиллерия нанесла массированный удар по живой силе и военной технике подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от Новомихайловки в ДНР.
Под огнем оказалась и 108-я бригада теробороны рядом с Пречистовкой. Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 14:44Специальная военная операция на Украине
Российские военные за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ
Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М777 производства США. Силы ПВО и авиация сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника противника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСу-25Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала