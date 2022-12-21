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Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 21.12.2022
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:12
2022-12-21T12:12
2022-12-21T16:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.Российские военные провели успешные наступательные действия.В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.Купянское направлениеРоссийской армии удалось поразить цели противника в районе Петропавловки, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия ВС России ударили по украинским подразделениям и скоплению военной техники возле Терн и Торского в Донецкой Народной Республике. Киев потерял:Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.Южнодонецкое направлениеРоссийская артиллерия нанесла массированный удар по живой силе и военной технике подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от Новомихайловки в ДНР.Под огнем оказалась и 108-я бригада теробороны рядом с Пречистовкой. Потери противника составили:Кроме того, российские войска за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М777 производства США. Силы ПВО и авиация сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два беспилотника противника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Конашенков о новых высотах и рубежах, занятых войсками РФ на Донецком направлении
Вооруженные силы заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации от 21 декабря.
2022-12-21T12:12
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12:12 21.12.2022 (обновлено: 16:30 21.12.2022)
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли новые господствующие высоты и рубежи на Донецком направлении