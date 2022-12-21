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В США освободили из заключения россиянина Мартышева - РИА Новости, 21.12.2022
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В США освободили из заключения россиянина Мартышева
В США освободили из заключения россиянина Мартышева - РИА Новости, 21.12.2022
В США освободили из заключения россиянина Мартышева
Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев вышел на свободу, свидетельствуют данные на сайте пенитенциарного ведомства. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:57
2022-12-21T16:57
в мире
юрий мартышев
россия
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев вышел на свободу, свидетельствуют данные на сайте пенитенциарного ведомства. "Освобожден 20 декабря 2022 года", - сообщил ведомственный интернет-сервис, отслеживающий статус заключенных. Мартышев в 2017 году был выдан властями Латвии в США, где его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и приговорил к 6,5 годам тюрьмы. Он отбывал наказание в тюрьме Атланты, штат Джорджия. Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщал РИА Новости, что после освобождения из тюрьмы его подзащитного передадут миграционной службе для депортации в Россию.
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в мире, юрий мартышев, россия, сша
В мире, Юрий Мартышев, Россия, США
16:57 21.12.2022
 
В США освободили из заключения россиянина Мартышева

В США освободили из заключения россиянина Мартышева, осужденного за киберпреступления

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев вышел на свободу, свидетельствуют данные на сайте пенитенциарного ведомства.
"Освобожден 20 декабря 2022 года", - сообщил ведомственный интернет-сервис, отслеживающий статус заключенных.
Мартышев в 2017 году был выдан властями Латвии в США, где его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и приговорил к 6,5 годам тюрьмы. Он отбывал наказание в тюрьме Атланты, штат Джорджия.
Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщал РИА Новости, что после освобождения из тюрьмы его подзащитного передадут миграционной службе для депортации в Россию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 13:14
Россия и США обсуждают обмен заключенными в рамках спецканалов
 
В миреЮрий МартышевРоссияСША
 
 
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