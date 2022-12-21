https://ria.ru/20221221/svoboda-1840316183.html

В США освободили из заключения россиянина Мартышева

В США освободили из заключения россиянина Мартышева - РИА Новости, 21.12.2022

В США освободили из заключения россиянина Мартышева

Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев вышел на свободу, свидетельствуют данные на сайте пенитенциарного ведомства. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:57

2022-12-21T16:57

2022-12-21T16:57

в мире

юрий мартышев

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Осужденный за киберпреступления в США гражданин РФ Юрий Мартышев вышел на свободу, свидетельствуют данные на сайте пенитенциарного ведомства. "Освобожден 20 декабря 2022 года", - сообщил ведомственный интернет-сервис, отслеживающий статус заключенных. Мартышев в 2017 году был выдан властями Латвии в США, где его судили по делу о кибермошенничестве. В обмен на признание вины суд согласился снять с россиянина часть обвинений и приговорил к 6,5 годам тюрьмы. Он отбывал наказание в тюрьме Атланты, штат Джорджия. Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщал РИА Новости, что после освобождения из тюрьмы его подзащитного передадут миграционной службе для депортации в Россию.

https://ria.ru/20221215/obmen-1838867907.html

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в мире, юрий мартышев, россия, сша