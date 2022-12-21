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В Чувашии будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двоих детей - РИА Новости, 21.12.2022
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В Чувашии будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двоих детей
В Чувашии будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двоих детей - РИА Новости, 21.12.2022
В Чувашии будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двоих детей
Пьяный водитель, который насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, предстанет перед судом в Чувашии, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:45
2022-12-21T17:45
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Пьяный водитель, который насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, предстанет перед судом в Чувашии, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 4 октября 65-летний житель деревни Лесные Туваны, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 11-летнюю девочку и коляску, в которой она везла годовалого брата, после чего скрылся. Девочка умерла на месте в автомобиле скорой помощи, ее брат попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожно смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места его совершения). "В ходе следствия обвиняемый признал вину... Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Шумерлинский районный суд", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Чувашии, обвиняемый сообщил, что "после совершения ДТП остановился, подошел к девочке, но так как она двигалась и пыталась самостоятельно встать, подумал, что каких-либо существенных повреждений она не получила, в связи с чем покинул место происшествия". Надзорное ведомство сообщает, что мужчине грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:45 21.12.2022
 
В Чувашии будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двоих детей

СК: в Чувашии будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего гулявшую с братом девочку

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Пьяный водитель, который насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, предстанет перед судом в Чувашии, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 4 октября 65-летний житель деревни Лесные Туваны, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 11-летнюю девочку и коляску, в которой она везла годовалого брата, после чего скрылся. Девочка умерла на месте в автомобиле скорой помощи, ее брат попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожно смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места его совершения).
"В ходе следствия обвиняемый признал вину... Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Шумерлинский районный суд", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Чувашии, обвиняемый сообщил, что "после совершения ДТП остановился, подошел к девочке, но так как она двигалась и пыталась самостоятельно встать, подумал, что каких-либо существенных повреждений она не получила, в связи с чем покинул место происшествия".
Надзорное ведомство сообщает, что мужчине грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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