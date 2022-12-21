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Суд назначил первое заседание по делу "крабового короля" об убийстве - РИА Новости, 21.12.2022
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Суд назначил первое заседание по делу "крабового короля" об убийстве
Суд назначил первое заседание по делу "крабового короля" об убийстве - РИА Новости, 21.12.2022
Суд назначил первое заседание по делу "крабового короля" об убийстве
Приморский краевой суд назначил на 27 декабря дату первого открытого судебного заседания по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T08:45
2022-12-21T08:45
происшествия
приморский краевой суд
генеральная прокуратура рф
владивосток
олег кан
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд назначил на 27 декабря дату первого открытого судебного заседания по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя в 2010 году и скрывшегося от следствия за границей, сообщает суд. Приморский краевой суд провел предварительное слушание во вторник. Судья удалился в совещательную комнату, поскольку адвокатами были заявлены ходатайства о возвращении дела прокурору. "Вынесено постановление о назначении 27 декабря открытого судебного заседания по уголовному делу в составе коллегии из трех судей. Одновременно судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении дела прокурору и прекращении производства по делу", - сообщает суд. В октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы – по данным "Коммерсанта", он получил 7 лет.
https://ria.ru/20210618/imuschestvo-1737517144.html
https://ria.ru/20220621/deputat-1796911443.html
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происшествия, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф, владивосток, олег кан
Происшествия, Приморский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ, Владивосток, Олег Кан
08:45 21.12.2022
 
Суд назначил первое заседание по делу "крабового короля" об убийстве

Суд назначил первое заседание по делу "крабового короля" Кана об убийстве на 27 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд назначил на 27 декабря дату первого открытого судебного заседания по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя в 2010 году и скрывшегося от следствия за границей, сообщает суд.
Приморский краевой суд провел предварительное слушание во вторник. Судья удалился в совещательную комнату, поскольку адвокатами были заявлены ходатайства о возвращении дела прокурору.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня 2021, 09:54
Источник сообщил об аресте имущества "крабового короля" во Владивостоке
"Вынесено постановление о назначении 27 декабря открытого судебного заседания по уголовному делу в составе коллегии из трех судей. Одновременно судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении дела прокурору и прекращении производства по делу", - сообщает суд.
В октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника.
Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы – по данным "Коммерсанта", он получил 7 лет.
Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 04:20
Депутата парламента Сахалина Пашова осудили на четыре с половиной года
 
ПроисшествияПриморский краевой судГенеральная прокуратура РФВладивостокОлег Кан
 
 
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