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Полиция Краснодара задержала студента, стрелявшего из пистолета в общежитии - РИА Новости, 21.12.2022
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Полиция Краснодара задержала студента, стрелявшего из пистолета в общежитии
Полиция Краснодара задержала студента, стрелявшего из пистолета в общежитии - РИА Новости, 21.12.2022
Полиция Краснодара задержала студента, стрелявшего из пистолета в общежитии
Двадцатилетний студент, стрелявший из пистолета в общежитии в Краснодаре, задержан, сообщили журналистам в городском управлении МВД России. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:40
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происшествия
краснодар
россия
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Двадцатилетний студент, стрелявший из пистолета в общежитии в Краснодаре, задержан, сообщили журналистам в городском управлении МВД России. В среду в соцсетях появилось видео, как парень бегает по зданию и, предположительно, стреляет в людей из пистолета. По данным управления, полицейскими установлено, что проживающий в общежитии первокурсник вооружился ножом и открыл стрельбу, предположительно, из пистолета на фоне конфликта с комендантом, которая сделала парню замечание из-за распития спиртного. "В настоящее время с задержанным 20-летним студентом проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначено проведение баллистической экспертизы. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что студент уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, "освободился из мест лишения свободы полтора года назад". Студентом какого вуза он является, в полиции не сказали. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краснодарского управления МВД России, пострадавших не было.
https://ria.ru/20221207/strelba-1837048380.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
14:40 21.12.2022 (обновлено: 18:44 21.12.2022)
 
Полиция Краснодара задержала студента, стрелявшего из пистолета в общежитии

МВД: полиция Краснодара задержала студента, стрелявшего из пистолета в общежитии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Двадцатилетний студент, стрелявший из пистолета в общежитии в Краснодаре, задержан, сообщили журналистам в городском управлении МВД России.
В среду в соцсетях появилось видео, как парень бегает по зданию и, предположительно, стреляет в людей из пистолета.
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По данным управления, полицейскими установлено, что проживающий в общежитии первокурсник вооружился ножом и открыл стрельбу, предположительно, из пистолета на фоне конфликта с комендантом, которая сделала парню замечание из-за распития спиртного.
"В настоящее время с задержанным 20-летним студентом проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначено проведение баллистической экспертизы. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что студент уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, "освободился из мест лишения свободы полтора года назад".
Студентом какого вуза он является, в полиции не сказали. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краснодарского управления МВД России, пострадавших не было.
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