https://ria.ru/20221221/strakhovka-1840150171.html
Туристам рассказали, в каком случае они не получат выплаты по страховке
Туристам рассказали, в каком случае они не получат выплаты по страховке - РИА Новости, 21.12.2022
Туристам рассказали, в каком случае они не получат выплаты по страховке
Туристы со страховым полисом путешественника не получают выплаты, если травмируются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кроме того,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:28
2022-12-21T07:28
2022-12-21T07:28
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристы со страховым полисом путешественника не получают выплаты, если травмируются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кроме того, путешественникам не стоит заниматься самолечением, рассказали РИА Новости страховщики "АльфаСтрахования". "В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний", - сказали в компании страховщика. Они обратили внимание, что также во время путешествия нельзя заниматься самолечением, тянуть с посещением врача в случае болезни. "Подробнее об исключениях можно прочитать самостоятельно или спросить у оператора горячей линии", - напоминают они.
https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1839894685.html
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новости - туризм, альфастрахование
Туризм, Новости - Туризм, АльфаСтрахование
Туристам рассказали, в каком случае они не получат выплаты по страховке
"АльфаСтрахование": туристы не получат выплаты по страховке в случае опьянения
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Туристы со страховым полисом путешественника не получают выплаты, если травмируются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кроме того, путешественникам не стоит заниматься самолечением, рассказали РИА Новости страховщики "АльфаСтрахования".
"В зимние праздники переломы, растяжения, вывихи, ушибы выходят на вторую строчку по числу обращений по полисам страхования путешествующих после простудных и вирусных заболеваний", - сказали в компании страховщика.
"Страховым случаем не признается травма или заболевание, полученные в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения", - в то же время предупреждают страховые эксперты об исключениях из страховых случаев.
Они обратили внимание, что также во время путешествия нельзя заниматься самолечением, тянуть с посещением врача в случае болезни.
"Подробнее об исключениях можно прочитать самостоятельно или спросить у оператора горячей линии", - напоминают они.