https://ria.ru/20221221/ssha-1840388263.html

Байден заявил, что США продолжат наращивать военную поддержку Украины

Байден заявил, что США продолжат наращивать военную поддержку Украины - РИА Новости, 21.12.2022

Байден заявил, что США продолжат наращивать военную поддержку Украины

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, в том числе... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T22:42

2022-12-21T22:42

2022-12-21T22:54

в мире

сша

украина

специальная военная операция на украине

джо байден

владимир зеленский

энтони блинкен

киев

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, в том числе посредством поставок систем противовоздушной обороны.Он также добавил, что Вашингтон намерен продолжать вводить рестрикции против России за проводимую ею специальную военную операцию. Помимо этого, хозяин Белого дома заявил, что США поддерживают стремление Киева "к справедливому миру", не уточнив, что именно под этим подразумевается.Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации составит 21,9 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

киев

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Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, энтони блинкен, киев, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )