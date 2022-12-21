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В США обсуждают документ об объявлении России "государством-агрессором"

В США обсуждают документ об объявлении России "государством-агрессором" - РИА Новости, 21.12.2022

В США обсуждают документ об объявлении России "государством-агрессором"

Администрация президента США Джо Байдена и конгресс США обсуждают проект документа об объявлении России "государством-агрессором", сообщает газета Hill со... РИА Новости, 21.12.2022

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2022-12-21T11:45

2022-12-21T12:11

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и конгресс США обсуждают проект документа об объявлении России "государством-агрессором", сообщает газета Hill со ссылкой на помощников когрессменов от республиканцев и сам проект документа. Как заявил газете помощник конгрессмена, знакомый с этим вопросом, администрация Байдена заявляла украинской стороне, просившей объявить Россию "государством - спонсором терроризма", что не поддержит этого, но придумала альтернативное обозначение. По словам помощника, оно "даже не существует во внутреннем или международном праве США". Он назвал это "недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу". "В версии проекта документа, полученной эксклюзивно Hill, говорится, что президент после принятия меры может объявить Россию "государством-агрессором" и будет обладать полномочиями "объявить любую зарубежную страну" государством-агрессором, если президент определит, что она причастна к актам агрессии против Украины", - говорится в сообщении газеты. Как отмечает издание, документ также может позволить президенту вводить санкции в отношении любого лица, "несущего ответственность или причастного" к преступлению агрессии, как указано в документе. Украинские чиновники в разговоре с газетой признали, что статус "государства-агрессора" не удовлетворяет их просьб, но заявили, что поддерживают меру и могут в целом поддержать создание отдельного термина, если это предоставит дополнительные инструменты для наказания таких сторон. В конце ноября координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут признавать РФ "страной - спонсором терроризма", иначе это связало бы руки международному сообществу в поиске путей деэскалации. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, украина, конгресс сша, джо байден, джон кирби, владимир путин