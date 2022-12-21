https://ria.ru/20221221/ssha-1840193777.html

МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии

МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии - РИА Новости, 21.12.2022

МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии

США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:38

2022-12-21T11:38

2022-12-21T11:38

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ПЕКИН, 21 дек - РИА Новости. США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обвинения посла США при НАТО Джулианн Смит в адрес России и Китая. Ранее газета Financial Times сообщила, что американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина. "Китай всегда был привержен делу поддержания мира, стабильности и процветания во всем мире. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить проповедовать конфронтацию, создавать мнимых врагов, прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии и подрыва мира, а также отказаться от менталитета холодной войны", - сказала дипломат. По словам американского посла при НАТО, "нет никаких сомнений", в том, что РФ и Китай работают над "расколом" партнеров по альянсу. Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.

https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html

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в мире, сша, китай, нато