Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/ssha-1840193777.html
МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии
МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии - РИА Новости, 21.12.2022
МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии
США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:38
2022-12-21T11:38
в мире
сша
китай
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
ПЕКИН, 21 дек - РИА Новости. США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обвинения посла США при НАТО Джулианн Смит в адрес России и Китая. Ранее газета Financial Times сообщила, что американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина. "Китай всегда был привержен делу поддержания мира, стабильности и процветания во всем мире. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить проповедовать конфронтацию, создавать мнимых врагов, прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии и подрыва мира, а также отказаться от менталитета холодной войны", - сказала дипломат. По словам американского посла при НАТО, "нет никаких сомнений", в том, что РФ и Китай работают над "расколом" партнеров по альянсу. Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html
https://ria.ru/20221122/kitay-1833273477.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, нато
В мире, США, Китай, НАТО
11:38 21.12.2022
 
МИД КНР призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии

МИД Китая: США должны прекратить использовать НАТО для сохранения своей гегемонии

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 дек - РИА Новости. США должны прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обвинения посла США при НАТО Джулианн Смит в адрес России и Китая.
Ранее газета Financial Times сообщила, что американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила РФ и Китай в обмене "набором" стратегий, нацеленных на ослабление членов альянса и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина.
Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 08:00
Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность
"Китай всегда был привержен делу поддержания мира, стабильности и процветания во всем мире. Соответствующая сторона должна прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая, прекратить проповедовать конфронтацию, создавать мнимых врагов, прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии и подрыва мира, а также отказаться от менталитета холодной войны", - сказала дипломат.
По словам американского посла при НАТО, "нет никаких сомнений", в том, что РФ и Китай работают над "расколом" партнеров по альянсу.
Ранее РФ и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:42
В США рассказали, с помощью чего Китай покончит с гегемонией доллара
 
В миреСШАКитайНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала