https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840260178.html

Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин

Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин

Российские военные выполняют свой долг в ходе специальной военной операции России на Украине мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные перед ними... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:04

2022-12-21T15:04

2022-12-21T15:17

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские военные выполняют свой долг в ходе специальной военной операции России на Украине мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные перед ними задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены" , - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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владимир путин, безопасность, россия, украина