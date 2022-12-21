https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840260178.html
Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин
Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин
Российские военные выполняют свой долг в ходе специальной военной операции России на Украине мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные перед ними... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:04
2022-12-21T15:04
2022-12-21T15:17
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские военные выполняют свой долг в ходе специальной военной операции России на Украине мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные перед ними задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены" , - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Украина
15:04 21.12.2022 (обновлено: 15:17 21.12.2022)
Военные мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, отметил Путин
Путин: ВС России мужественно исполняют свой долг в ходе спецоперации, шаг за шагом