https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840259422.html
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:14
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО."Прежде всего хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или центрах подготовки личного состава", - сказал Путин на коллегии Минобороны.Президент отметил, что все выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил. Он добавил, что, если необходимо, прикрывают собой однополчан.
https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:03 21.12.2022 (обновлено: 15:14 21.12.2022)
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации
Путин выразил самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО