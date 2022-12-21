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Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840259422.html
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:03
2022-12-21T15:14
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО."Прежде всего хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или центрах подготовки личного состава", - сказал Путин на коллегии Минобороны.Президент отметил, что все выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил. Он добавил, что, если необходимо, прикрывают собой однополчан.
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:03 21.12.2022 (обновлено: 15:14 21.12.2022)
 
Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации

Путин выразил самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО.
"Прежде всего хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или центрах подготовки личного состава", - сказал Путин на коллегии Минобороны.
Президент отметил, что все выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил. Он добавил, что, если необходимо, прикрывают собой однополчан.
Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 14:56Специальная военная операция на Украине
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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