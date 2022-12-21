https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840259422.html

Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации

Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022

Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:03

2022-12-21T15:03

2022-12-21T15:14

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что передает самые искренние слова благодарности солдатам и офицерам, участвующим в СВО."Прежде всего хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или центрах подготовки личного состава", - сказал Путин на коллегии Минобороны.Президент отметил, что все выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил. Он добавил, что, если необходимо, прикрывают собой однополчан.

https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)